德州叫停解封 新冠在美再发起冲锋

两个月的平台期后，新冠病毒在美国再发起冲锋，德克萨斯州被迫叫停解封；欧洲11国面临疫情反攻高压。

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截至目前，新冠病毒在全球已经导致超过48万人死亡，美国在持续了两个月的高位平台期之后，南部和西部的感染数字开始再次飙升，感染率直逼4月。世卫组织同时警告，欧洲多国也面临病毒狂潮的高压。

美国疾病防控中心数据显示，在刚刚过去的24小时内记录到了新增确诊感染病例39818人，这一数值一夜回到4月的水平；全国新增死亡692人，累计死亡人数超过12万人，位列全球之首。德克萨斯州也从6月初以来，成为了美国内部病毒飙升最严重的州之一，住院人数13天以来，天天创造新高，这周四新增确诊感染者达到5996人。州长阿伯特6月26日周四被迫暂停了德克萨斯州的解封。他表示，该州最不愿意看到的，是回到商业重新停滞的那段时光，但这次“重新暂停，有助于阻拦病毒扩散”。和德州一样，美国共有29个州面临严峻的病毒反攻。法新社引述联邦政府的估测称，基于对抗体测试的调查，大约有2400万人已经感染病毒，这和官方感染数据相比高了10倍。苹果公司在上周宣布，休斯顿地区的7家商店关门，如今又宣布，出于防范，再关闭佛罗里达州的14家商店。

欧洲方面，地中海国家不少海滩已经人满为患，世卫组织区域主任汉斯-克劳格表示，欧洲有11个国家，病毒传染出现了显著增势，如果继续不加以干预，健康系统将再一次被推到崩溃。到现在为止，葡萄牙里斯本部分街区，德国西部部分地区已经重新被封禁。但与美国和巴西相比，欧洲的总体趋势依旧是放缓的。星期四，欧盟给推动瑞德西韦治疗前景开了绿灯，但直到找到有效的疫苗，专家们都不认为经济限制，以及死亡数据，会重新回到正常数值。