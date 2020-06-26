日本东京新冠感染者连日大增  高企不下

6月26日，日本东京都又新增感染者54名，25日48人，24日55名，连续三天超过40人，从解除紧急事态第二天的5月26日开始到6月26的一个月里，东京新增感染者达842人，超过一个月来日本全国新增感染者的半数以上。

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日本在5月25日解除全国紧急事态以后，东京都感染者出现增加倾向，6月2日猛增到34人,东京在6月2日晚拉响了新冠疫情“东京警报”，都政府大楼和东京湾的彩虹桥在晚上11点亮起红灯。

6月11日解除“东京警报”后，超出34名新增感染者的日子不断出现，14日47人，15日48人，18日41人，19日35人，20日39人，21日35人，24日55人，25日48人，26日54人。

在26日的感染者中，20多岁与30多岁的人占40人。

东京都内在解除紧急事态宣言以后，出现多起集体感染的现象，在东京都武藏野中央病院，到24日为止，累计有59人感染新冠，其中病院职员12人，患者47人。

同时由于从6月19日开始，所有的商业设施停业要求解禁，欢乐街的夜店陆续出现集体感染现象，6月25日检测出的48名感染者中，有7人是实行集体检测的牛郎店里的工作人员。从6月开始，东京都在新宿区域共对8个牛郎店进行了新冠病毒集体检测，确认共有89名感染者。

东京都知事小池百合子在26日的记者会上说：据专家们的意见，现在还不能考虑是第二波疫情的到来。