澳情报机关调查涉中国干政案 突袭搜查议员住宅

澳大利亚联邦警察和安全情报组织人员周五（6月26号）凌晨突击搜查了新州工党议员肖凯·莫索曼（Shaoquett Moselmane）位于悉尼的住宅和办公室。当局称，这项调查与中国涉嫌干涉澳大利亚内政有关。

广告 继续浏览后续

澳大利亚反间谍机构安全情报局向法新社证实执行了搜查令，称正在针对一个案件的调查工作进行搜查，但拒绝给出更多的细节。澳大利亚联邦警察和安全情报组织表示，尽管实施了突击搜查，但“不存在当前或将要对社会构成的威胁”。“调查仍在继续，不再对此发表评论。”

法新社报道，肖凯·莫索曼长期以来就因公开支持中国政府的立场受到注意，也因此在工党内部饱受争议。他曾经称赞中国国家主席习近平应对新冠疫情期间展示了“不可动摇“的领导能力。这种态度和澳大利亚政府相左。

当地媒体报曾报道，莫索曼手下的一名张姓雇员（英文名：John Zhang）被曝与中共统战组织关系密切，曾参加中共中央党校的培训课程。悉尼晨锋报也报道称，莫索曼自从2009年进入议会之后，9次去中国的行程均为私人资助。公开记录显示，他的交通费和住宿费经常由中共政府官员或者机构承担。

针对这次搜捕，新州工党领导告诉媒体，她被通知了这次在莫索曼议员家和办公室进行的搜查行动，并且宣布启动了暂停莫索曼工党成员资格的程序。她说，局势非常令人担心，“大家对议员抱有希望，认为他们无论做什么都要考虑本州人民的最大利益。“

澳大利亚总理莫里森在记者会上表示，不会容许任何人干涉澳大利的政治制度，将采取行动，正如今天所看到的那样。

法新社指出，这次行动再次见证澳大利亚希望解决有关中国干预的指控的决心，这些指控导致两国之间的关系不断恶化。

澳大利亚在12月宣布成立一个专门打击外国干预的工作团队，与此同时，有关中国在澳大利亚从事间谍活动的指控也在成倍增加。

悉尼晨锋报引述消息人士称，如果证据充分，此次调查或将导致莫索曼遭到起诉，而一名在职政客因为中国施加影响力遭起诉，这在澳大利乃至全球都是首例。