英法意西向美国递信 要求重启数字巨头征税协商

6月26日星期五路透社披露了一份由英国，法国，意大利，西班牙上个星期联合递交给美国的信，当中呼吁逐渐重新恢复讨论向数字巨头征税的国际条约与跨境税务改革。

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这封信的收信人是美国财长姆努钦，姆努钦之前叫停了经合组织框架下的数字巨头征税协议讨论，理由是“话题讨论进展不透明”。

英国，法国，意大利，西班牙在这封信中写道：“鉴于经合组织框架下已经在进行当中的技术工作结果，将可以逐渐令各方达成共识，允许今年年底之前签署数字服务相关政策协议”，“这将打开与美国有关的数字服务征税等相关过渡期解决方案的讨论”。

欧盟暂时还没有对数字跨境税收达成一致，尤其是布鲁塞尔担心，作为美国科技巨头在欧洲的总部，爱尔兰很可能坚决反对。在尚未达成欧盟协同的情况下，法国已经于去年通过了境内数字征税政策，这招致了美国的贸易报复威胁。美国政府开始对法国这一税收展开调查，同时严密追踪英国，意大利，西班牙的类似立法动向。这些调查极有可能成为美国贸易报复欧洲的基础。而欧洲方面则认为，以谷歌，苹果，脸书，亚马逊为首的数字巨头，正在不公平地利用低税收政策获利。

欧洲多国的数字巨头跨境征税意愿，和美国叫停讨论的举动，都在加剧双方的贸易紧张气氛。法国经济部长勒梅尔认为，“达成数字巨头征税协议，已经近在咫尺，这些数字巨头，是为数不多的在这场新冠疫情当中获利的群体之一”。

今年1月，全球137个国家同意，在经合组织框架下，今年年底之前就国际数字服务税务达成协议。法国政府表示，“如果多边解决途径缺位，将产生税收争议，而目前全球经济正在经历历史性大后退，这个时候如果爆发贸易战，将对经济，工作，信心，造成更严重的损害”。