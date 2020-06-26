默克尔：美军留驻德国符合美国的利益

据路透社报道，德国总理默克尔为美军留驻德国做广告，并表示美军驻扎德国也符合美国的利益。

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默克尔在接受《南德意志报》和其他欧洲媒体采访时表示，“美军驻扎德国，既为了保护德国和北约的欧洲区域的利益，也为了保护美国的利益。”默克同时确认，德国政府将不得不进一步增加国防预算。她说：“我们知道，我们必须在国防上增加开支，而且我们近年来已经明显增加了军费，并将继续为我们的军事能力这样做。欧洲也必须比在冷战中承担更大的军事费用。”就未来的跨大西洋关系，她表示：“我们在长大时就很确定，美国要成为世界强国。如果美国现在想自愿摆脱这一角色，我们不得不从根本上进行思考。”

特朗普上周一宣布，将从德国撤走约9500名美国士兵，将美国驻德部队配额减少到25000人。他多次指责联邦政府未能履行其对北约的承诺，在国防上支出太少。美国国会民主党人提交了一项防止部队撤离的法案。

特朗普对默克尔多次表示不满。据《柏林日报》报道，美国前国家安全顾问约翰博尔顿在他披露特朗普内幕的新书中声称，特朗普曾称默克尔是“北约最大的踢踏舞者之一。”据说，特朗普还在电话上向法国总统马克龙抱怨，说德国是“北约糟糕透顶的伙伴。”特朗普则称该书是“谎言汇编”。