俄罗斯为与塔利班相关人士提供资金在阿富汗打击美军

驻扎在阿富汗的美军

美国纽约时报26日报导，美国情报单位推断，俄罗斯军方曾提供赏金给在阿富汗与民兵组织塔利班挂钩的激进分子，鼓励他们击杀美军和其他联军。

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纽约时报引述知情官员报导，美国数月前就断定，俄罗斯一个与欧洲暗杀行动有关的军情单位曾在去年提供奖励给攻击得手的人。

报导说，据信伊斯兰激进分子或与他们关係密切的武装犯罪分子获得了一些赏金。

路透社针对纽约时报报导寻求置评，但美国白宫、中央情报局及国家情报总监不愿评论。

美国总统特朗普曾听取相关情资简报，而白宫尚未授权採取任何行动对付俄罗斯，以回应俄方悬赏一事。

纽约时报报导说，去年有20名美军在战斗中阵亡，目前不清楚哪些人的死被怀疑与悬赏有关。

中央社报道，美国在阿富汗与塔利班缠斗近20年后一直想抽身，设法促成阿富汗政府与塔利班谈和。美国2月29日与塔利班签署协议，根据协议，美方将逐步撤军。

美国和北大西洋公约组织（NATO）官员5月底曾说，驻阿富汗美军已减至近8600人，比起与塔利班协议的时程还早达成目标，部分原因是担心2019冠状病毒疾病疫情蔓延。