伊朗就击杀苏莱曼尼事件向特朗普发逮捕令 并请求“红通”协助

据伊朗多家媒体6月29日报导，伊朗司法机构已就伊朗高级将领苏莱曼尼遇袭事件，向美国总统特朗普发出逮捕令，并请求国际刑警组织发布“红色通报”协助。

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报导称，伊朗司法机构已对涉嫌暗杀苏莱曼尼的36个人发出逮捕令，其中包括来自美国及其他国家的官员和军事人员，目前国际刑警组织已得到这一通知。据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导，德黑兰检察官阿里·阿尔卡西梅尔(Ali Alqasimehr)表示，这些人将面临“谋杀和恐怖主义”罪名的指控。

据悉，阿尔卡西梅尔并没有指明除特朗普以外其他人的具体身份，但他强调，即使是在特朗普总统任期结束后，伊朗也会继续起诉他。报导还援引阿尔卡西梅尔的话称，伊朗要求国际刑警组织向特朗普以及其余数十人发出“红色通报”。红色通报是由国际刑警组织发布的国际通报，其通缉对象是有关国家法律部门已发出逮捕令、要求成员国引渡的在逃犯。

国际刑警组织通常会收到请求后召开委员会会议，并讨论是否与成员国共享案件信息。但截止目前，总部设在法国里昂的国际刑警组织并没有立即就此事进行回复。半岛电视台认为，国际刑警组织不太可能同意伊朗的请求。德黑兰还指控，自特朗普单方面让美国退出伊核协议以来，美伊两国之间的紧张局势还在不断加剧。

今年1月3日，伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼在伊拉克巴格达国际机场外遭美军空袭身亡。美国随后承认发动了此次空袭。随后，伊朗最高领袖哈梅内伊、总统鲁哈尼、外长扎里夫等相继发声，谴责美国暗杀行动是国际恐怖主义行径，誓言进行报复。当月8日凌晨向驻有美军的两座伊拉克军事基地发射导弹，报复美军袭杀伊朗高级将领苏莱曼尼。伊方的导弹袭击并未造成实质性伤亡。

出于当时的时局紧张，同样在当天，伊朗的一枚地对空导弹击落了乌克兰国际航空公司的一架飞机，导致176人死亡。伊朗方面后来承认，这是军队在美伊对抗的高度警戒时期所犯的“灾难性错误”。