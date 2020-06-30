北约秘书长：国安法削弱香港自治 中国不共享我们的价值

北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)周二在出席一视频会议时，对北京在当天通过港版国安法加以回应。他指出，中国此举削弱香港自治。

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斯托尔滕贝格在发表演讲时表示，“很明显，中国并不共享我们的民主、自由、法治等价值”。他指出，“我们在香港看到这点，新的国家安全法削弱了它的自治。”

路透社报导指，港版国安法促使北京进一步走上与美国、英国和包括其他西方国家政府在内的北约盟友冲撞的道路。欧洲联盟此前曾警告北京强推香港国安法立法将会有严重的后果，但未具体加以说明。

北约在月初发布2030展望文件时，斯托尔滕贝格曾发表讲话指，中国与俄罗斯地合作正在不断加强，而这两个国家则共同对欧洲构成日渐严重的威胁。他对此希望北约在国际事务中发挥更大的政治作用，并帮助亚太地区国家应对中国的影响力上升。

斯托尔滕贝格于6月8日发表了题为“北约2030-在一个国际竞争不断加剧的世界中增强联盟”的讲话。他表示，“中国的崛起从根本上改变了全球军力的分布，对开放的社会和个人自由的威胁倍增，并加剧我们价值观和生活方式的竞争。”

讲话中，斯托尔滕贝格提出，“北约不认为中国是新的敌国或对手。但是中国已经投入世界上第二高的国防预算，他们在大力投资于现代军事能力，包括射程可以达到所有北约盟国的导弹。”他谈到，“我们在非洲和北极地区也看到中国军队。我们看到中国在关键的基础设施上进行投资。中国与俄罗斯的合作越来越多，所有这些动作都对北约盟国的安全造成威胁。”