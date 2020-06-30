港版国安法通过 欧盟:强烈反对这一决定 正仔细研究回应

欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔在6月29日的记者会上，对中国全国人大常委会在当天通过港版国安法的事件加以回应。米歇尔指出，“我们强烈反对这一决定”。冯德莱恩亦称，“我们对这一对我们来说关键话题的立场非常清楚，我们对其非常严重的关切”。

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当天，欧盟与韩国领导人峰会结束后的记者会上，与会记者通过视频提问的方式将问题的焦点率先指向港版国安法的通过，并质问欧盟对此有何回应。米希尔率先回答称，“它冒着严重损害香港高度自治的风险，并对当地的司法独立和法治产生不利影响。”冯德莱恩接着指，欧盟了解到了中国全国人大常委会通过港版国安法的情况，并称，“我们曾多次就此明确表态，包括上周在与中国领导人的直接接触中。这一新的立法无论是从通过程序或是其内容都不符合香港的《基本法》，也不符合中国的国际承诺”。她续称，“我们对这一对我们来说关键性话题的立场非常清楚，我们对其非常严重的关切”。

随后来自《华尔街日报》的记者追问冯德莱恩，“你在上周说如果中国通过了香港国安法将会有严重的后果，现在不是披露这些非常负面后果是什么的时候吗？”对此，冯德莱恩重申，“这一法律确实冒着严重削弱香港高度自治，及给香港法治和司法独立带来不利的影响。”她续称，“按照中国在过去给出的承诺，香港人所拥有的权利和自由必须得到完全的保护；我们确有一直强调中国如若推行这一立法将面临非常负面的后果，包括商业信心、中国的信誉、对香港的公共看法，在国际方面很多来自欧盟包括欧洲议会都作出过相似的表态；我们将保持就这一问题与我们国际伙伴的沟通，并将仔细的研究如何作出回应”。

另有人士提问冯德莱恩，“你刚才提到了数周前欧洲议会通过的涉港决议，你能否能告诉我们欧盟委员会是否会将采取欧洲议会所提出的相关建议？”他还提问米歇尔，“美国已经宣布停止对港出售武器，你是否认为欧洲国家应采取相应措施？”对此，冯德莱恩回应说，“我们确实将与欧盟其他机构仔细地进行评估，这必须谨慎地进行，这也是我们正在进行的程序”。米希尔另回答指，“正如你所知，我们在几天前曾（向中方领导人）表达出我们严重的关切，我们知道他们会就这一新的立法进行投票的可能性。”他称，“现在立法被通过，我们也表达出对其的看法，我想重申，我们强烈反对这一决定；当然，我们需要与所有的成员国进行坚硬的协调，以找出我们在近期将会采取的回应措施”。