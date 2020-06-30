英外相：深切关注北京通过国安法报道 系严重的一步

英国外交大臣拉布在周二发表声明表示，英国对北京通过港版国安法未经证实的报道加以深切关注。他指出，“这会是严重的一步”。

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拉布的这一表态是当天稍早针对媒体报道中国全国人大常委会通过港版国安法的回应。他在声明中称，“我们对未经证实的有关北京已通过国安法表示深切关注”。他指出，“这会是严重的一步”。拉布称，“等我们阅读了立法的全文后，我们将发表后续的声明”。

此前，英首相约翰逊和拉布等英方高层曾多次指出，如果中国在香港实施违反《中英联合声明》规定中方国际义务的国安法，英国将不会弃香港人于不顾。约翰逊在月初给《南华早报》和《泰晤士报》的投书中表示，英国可以改变移民规则，让持有英国国民（海外）护照（BNO）的港人获得“进一步的移民权利”，从而开启他们成为英国公民的道路。他介绍指，香港现时有35万人持有BNO，另有约260万人合资格申请，持BNO港人目前可在英居留最多6个月。

约翰逊政府提出的方案则是，若北京在港实施国安法，英国政府将改变入境政策，允许持BNO港人在英国逗留12个月，之后可申请延期，并给予他们更多移民权利，包括工作权，让他们日后可申请成为公民。约翰逊形容称，这将是英国史上最大的签证制度改变之一，如果证明有必要，英国政府将采取这一步，并乐意采取。