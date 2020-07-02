澳大利亚计划向香港人提供庇护

针对港区国安法的实施，澳大利亚周四（7月2日）表示，正积极考虑对希望离港的香港人提供庇护，报道指此举恐进一步升高澳大利亚与中国之间的紧张关系。

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澳大利亚总理莫里森表示，香港的局势“令人非常担忧”，澳大利亚政府“非常积极”考量多项接纳香港居民的方案。当被记者问及澳大利亚是否会向香港居民提供某种形式的庇护时，莫里森回答“是”。他说，政府将很快研拟方案措施，并暗示将批准该方案。

莫里森说，“这非常重要，并且这与我们的身份非常一致。” 他表示，有关如何安排尚未定案，但澳大利亚“准备好挺身而出并支持（香港居民）”。

英国已在周三宣布扩大优惠接受香港移民，伦敦表示港版国安法是对香港自治的“明显侵犯”。

港区国安法在30日夜间正式颁布，旨在打击和惩处分裂国家、恐怖主义、颠覆及勾结外国势力的行动。众多观察批评该法的实施是盖棺香港“一国两制”的最后一颗钉子。

据法新社报道，中澳关系近年来已大大恶化，目前任何提案肯定都会造成双方紧张加剧。六月中旬堪培拉表示受到大规模“国家行为”的网络攻击，澳洲媒体报道直指中国。因呼吁对新冠病毒起源展开独立国际调查及谴责北京在外交上的侵略性和不诚实，堪培拉激怒北京，作为回应，中国将澳大利亚列入旅游留学警示名单，并对进口自澳洲的商品施加关税制裁。