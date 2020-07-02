英国向近300万港人提供入籍途径 中使馆：违背自身立场和承诺

自中国人大常委会在6月30日推行港版国安法通过并生效后，英国谴责北京严重违反《中英联合声明》规定，并宣布延长拥有英国国民（海外）护照（BNO）的持有港人5年的在英居留权，及为他们开启加入英籍的途径。对此中国驻英国大使馆7月2日发声明指，“我们对此坚决反对，并保留采取相应措施的权利。”

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英国首相约翰逊7月1日在接受议会下院质询时表示，北京制定并实施香港国安法明显严重违反了《中英联合声明》。他指出，“这损害了香港的高度自治，与香港《基本法》有直接冲突；该法威胁了《中英联合声明》保障的自由和权利。”他强调，香港人的基本自由受到侵蚀，英国将信守承诺、提供帮助。约翰逊还称，在之前已经明确表示，如果中国继续强推港版国安法立法，英国将为拥有BNO护照的港人提供新路径，让他们拥有"有限居留许可"（limited leave to remain），在英国生活、工作、并开启取得国籍的途径。在港版国安法通过生效后，他宣称，“这是我们现在要做的事情”。

英国外交大臣拉布也在接受质询时表示，英方有强烈愿望，向香港的BNO护照持有者提供帮助。他透露指，持有BNO护照的港人将获准进入英国工作、生活五年，之后可以申请“定居”12个月便可申请入籍。同一天，英国外交部常务次官麦克唐纳召见了中国驻英大使刘晓明，就中国在香港实施国安法表达“深切关注”。当地媒体报导，这是英国外交部自1984年以来，第二次传唤中国大使。

对此，中国驻英使馆发表的发言人答记者问指，“关于英国国民（海外）护照问题，英方曾与中方互换备忘录，明确承诺不给予持有英国国民（海外）护照的香港中国公民在英居留权。中国全国人大常委会在《关于<中华人民共和国国籍法>在香港特区实施的几个问题的解释》中明确指出，所有香港中国同胞，不论其是否持有‘英国属土公民护照’或者‘英国国民（海外）护照’，都是中国公民。”

中使馆发言人称，“如果英方执意单方面改变有关做法，不仅违背自身立场和承诺，也违反国际法和国际关系基本准则。我们对此坚决反对，并保留采取相应措施的权利。中方敦促英方客观公正看待香港特区维护国家安全立法问题，尊重中方立场和关切，不以任何方式干涉香港事务。”