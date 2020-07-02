英外相：最终若中国阻止BNO持有者离港 英国可做的不多

英国政府7月1日就港版国安法的通过和生效批评中方严重违反了《中英联合声明》。英方还宣布会向近300万已持有及可申请英国国民（海外）护照（BNO）的港人增加权利，让 BNO 持有者获得在英工作和生活的5年权利，并在12个月后可申请国籍。不过英国外交大臣拉布也在受访时坦言，如果中国阻止港人赴英，英国可以做的不多。

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拉布在接受英国独立电视台（ ITV ）访问时表示，最终，如果北京阻止持有 BNO 护照的港人离开香港，英国政府几乎没有什么可以强迫（中方）。他指出，这涉及到香港的人权和自由，而中国没有信守 1984 年的《中英联合声明》。他谈到，在处理事件上必须务实，中国是崛起中的国际社会领袖之一，虽然对其国际声誉受损是敏感的，但不足以起到作用。

拉布强调，英国可以动用外交影响力，“我们还有其他方法可以说服中国不完全执行国家安全法或你所说的某些报复措施。”他声称，“但最终我们得诚实的说，我们没有能力强迫中国让BNO护照持有者来到英国”。

此外，拉布还透露指，英国正在同其他国家商讨允许港人居留的计划。在被问到英政府预计会有多少港人来到英国时，他回答称，“要给一个准确的预计比较困难，但我认为只有一部分（符合）我们今天在下议院给出这一新的身份的人会选择这样做”。他续指，“我相信大部份人可能仍留在香港，其他人则会前往该地区的其他国家”。

与此同时，英首相府表示拥有BNO护照的港人可立即前往英国，具体的政策将在未来数周内完成，来英寻求工作的港人则无需为最低移民工资要求而担心。

此外，英国住房、社区和地方政府事务部大臣克拉克（Simon Clarke）也表态声援港人称，“‘自由之火’是非常珍贵的，我们在离开香港时曾向他们作出过承诺，英国将竭尽全力支持港人”。