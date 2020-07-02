赵立坚：英方严重违背自身承诺 一切后果由英方承担

中国外交部发言人赵立坚7月2日在例行记者会上表示，所有香港中国同胞，包括持有英国国民（海外）护照（BNO护照）者，都是中国公民。他并重申，香港事务是中国内政，任何外国无权干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。

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会上，凤凰卫视的记者提问指，“英国政府表示，已着手修订英国国民（海外）护照（BNO护照）持有者成为英国公民的一些路径。中方对此有何回应？”赵立坚回答称，“关于第一个问题，所有香港中国同胞，包括持有英国国民（海外）护照（BNO护照）者，都是中国公民。香港回归前，英方曾明确承诺不给予BNO旅行证件持有者在英居留权。”

赵立坚称，“英方无视中方严正立场，执意改变政策，为有关人员在英居留和入籍提供路径，严重违背自身承诺，严重违反国际法和国际关系基本准则”。他强调，“中方对此表示强烈谴责，并保留作出进一步反应的权利，由此造成的一切后果由英方承担。中方重申，香港事务是中国内政，任何外国无权干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。”

随后，英国广播公司的记者提问称，“关于英国、香港及英国国民（海外）护照的问题。你此前说，英方行为违背其此前在备忘录中所作承诺。备忘录具体是指什么？”对此，赵立坚回答说，“20世纪80年代，中英双方曾就相关问题互致备忘录，英方在备忘录中明确承诺不给予BNO旅行证件持有者在英居留权，你可以查阅。”

记者追问，“澳大利亚政府今日称，正计划正式向香港居民提供‘庇护’或采取类似措施，该计划还在筹备阶段。但澳总理称，他们的确正在考虑此事。中方对此有何评论？“赵立坚则表示，“我们注意到有关报道。我们奉劝澳方正确、客观看待香港国安法，立即停止借所谓香港问题干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远。”

英国外交大臣拉布周三对英国议会下院指出，北京通过“港版国安法”严重违背了《中英联合声明》，违反香港自治。拉布重申，英国将兑现对英国国民海外护照(BNO)持有者的承诺。此前英国多次表示，将给予BNO护照持有者更多的移民权益。英方新规定将允许可申请BNO护照的300万港人有权在英国居住和工作5年，而不受目前6个月的滞留限制。而在英国居住5年以后，BNO护照的持有人能申请在英国定居的身份，并在12个月后申请入籍。