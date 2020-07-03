俄罗斯：普京赢得修宪公投

俄罗斯在7月1日结束为期一周的修宪公投。普京取得胜利。但是反对派谴责公投作弊。华盛顿表示关切。欧盟呼吁调查。印度总理莫迪向普京表示热烈祝贺。

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为普京量体裁衣

本次俄罗斯公投的投票率65%。据俄罗斯中央选举委员会周四公布的最终投票结果，赞成票占比77.92%。只有北极圈涅涅茨自治区的反对票过半。

普京这次修宪的范围广泛，其中最有争议，也被认为他筹划的最精明之处，是在2024年这届总统期满后，将一切归零。然后按新宪法政体从头开始。如此一来，普京将可在2024年之后，再做两届总统，直到2036年。不过，普京之后的各位总统不能享受这个待遇，他们仍然只能连任两届。所以，这次的修宪被认为是为普京“量体裁衣”。

巴黎人报引述法国国际关系研究所俄罗斯中心主任塔蒂亚娜-卡斯托耶娃(Tatiana Kastoueva)的分析指出，普京这番政治操作给他自己打开了多个选项，包括继续做总统。我们现在还不知道他下一步怎么走，但是，他切断了2024年俄罗斯下届总统选举的所有猜测或操作。他重新成为这场游戏的主宰。

普京7月2日周四发表电视讲话，感谢选民对他的“支持和信任”。他同时保证说，这项宪法改革可以“为巩固国家和加强所有机构提供内部稳定和时间”。在普京讲话之前，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）对“信任普京总统的公投取得胜利”和“高投票率和极高支持率”表示高兴。

这次宪法改革的其他措施还包括：强化克里姆林宫的权力，缩小地区和市镇的权力；增加爱国主义教育，尊重国家遗产和东正教教堂；规定只有异性才能结婚的原则；设定最低工资底线；将退休金指数与通货膨胀率挂钩等社会保障条款。此外，普京还把宪法高于国际法的原则纳入基本法。

“弥天大谎”

法国世界报报道说，这次有争议的修宪公投被俄罗斯反对派谴责为“天大的谎言”，受到西方的批评。欧盟呼吁展开调查，华盛顿表示“关切”。

按照普京的说法，这个新宪法的很多措施都是为了确保俄罗斯的主权与传统。而批评者却指出，这是普京在基本法中铭刻自己的政治原则，以使他的制度永存下去。

这次修宪公投的结果在预料之中，宪法改革案今年年初就被俄议会通过，且新宪法文本已在书店出售，但反对派仍然指出，这次公投存在很多舞弊和谎言。

很多观察员指出，为保证这次公投获高投票率和巨大成功，当局使了很多花招诡计。比如向参加投票的选民提供彩票让他们赢礼物，代金券。甚至还在街头安排投票站，而这些街边投票站里的监督都形同儿戏。

俄罗斯反对派领袖阿列克谢-纳瓦尔尼（Alexeï Navalny）形容这次投票是个“弥天大谎”。他呼吁反对派动员起来，为9月份地方选举作准备。

专门从事选举观察的非政府组织Golos宣布，他们收到了超过2,100例关于可能的违规的告发，尤其包括公务员被迫参加投票的案例。该组织谴责这次公投是对俄罗斯人民主权“史无前例”的损害。

美欧印表态

据法国世界报介绍，面对这些谴责，美国国务院发言人摩根-奥塔格斯（Morgan Ortagus）表示“关切”，她提到这次俄罗斯这次公投存在“胁迫选民”，“向修宪反对者施加压力”，“对独立观察员实施限制”等问题。

欧盟外交政策发言人斯塔诺（Peter Stano）敦促莫斯科对报道的违规行为进行调查。欧盟还对俄罗斯这次公投没有辩论活动表示遗憾。斯塔诺说，这剥夺了选民获得平衡信息的机会。他指出，如此重大改变，应该有一场配得上的辩论，选民不应该被剥夺参加辩论的机会。

而印度总理纳伦德拉·莫迪周四则向弗拉基米尔-普京表示了热烈祝贺。

据俄新社报道，俄罗斯中央选举委员会主席埃拉-帕姆菲洛娃(Ella Pamfilova)表示，毫无疑问，这次投票是有效的，是合法的。

俄罗斯原定四月举行的修宪公投由于冠状病毒（Covid-19）大流行而推迟。俄罗斯现在仍有疫情，为了避免投票站人多聚集，当局将投票时间拉长为一个星期。

全俄罗斯只有北极的涅涅茨自治区(Nénétsie)向普京的修宪说“不”。据官方统计，这个自治区的反对票占比55.24%。这个人烟稀少，以养殖驯鹿著称的偏僻地区，不久将被纳入阿尔汉格尔斯克Arkhangelsk大区，此举引发当地人不满，激起反普京的地方运动。

普京自2000年首次当选总统以来，目前处在第四个总统任上。2008年，由于宪法禁止他第三次竞选连任，于是，他与盟友梅德韦杰夫互换位置，暂时出任总理4年。然后，他在2012年和2018年连选连任总统。那时俄罗斯修宪将4年总统任期延长到6年。