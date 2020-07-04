世卫组织更改回应新冠疫情时间线：驻华代表处率先发现武汉报道

世界卫生组织6月29日发布的有关介绍新冠肺炎疫情及该组织回应的时间线中表示，世卫驻华代表处于2019年12月31日，根据武汉卫健委在其官网刊登的一份媒体声明中发现了“病毒性肺炎”的存在。这也与其在4月27日发布的疫情时间线中，所指出武汉卫健委在去年12月31日通报了当地出现聚集性肺炎病例的说法有所出入。

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世卫组织此次刊登的声明题为，“世卫对2019冠状病毒病的回应时间线”。时间线上的第一个日期便是2019年12月31日。声明随后写道，“世卫组织驻中华人民共和国代表处从武汉市卫生健康委员会的网站上看到了一则，关于中华人民共和国武汉市‘病毒性肺炎’病例的媒体声明。” 世卫组织的这一最新疫情时间线继续写道，世卫组织驻华代表处随后向世卫组织西太平洋区域办事处的国际卫生条例协调中心通报，并翻译了所看到的关于这些病例的媒体声明。

这份最新的世卫时间线续称，世卫组织开源流行病情报(EIOS)系统同一天也从国际传染病学会的全球电子新发传染病疫情通报系统ProMED侦测到一份媒体报道，内容也是关于武汉的这组“不明原因的肺炎”聚集性病例。声明称，来自全球的多个卫生部门在当天并与世卫组织进行联系要求获取更多的信息。声明指，到了2020年的1月1日，世卫组织向中国官方要求提供经报道的武汉非典型肺炎聚集性病例的信息。世卫称，该组织在同一天还启动了其应对公共健康紧急事件的事件管理支持团队（IMST)，作为其紧急反应框架的一部分，该团队确保在世卫中3个不同等级部门之间的联系和反应活动，包括（总部、地区和国家级）。

声明称，世卫在中国的代表于1月2日向中国国家卫健委致信，以此向中方提供世卫指出，并重复要求中方对武汉的聚集性肺炎病例提供更多的信息。2日当天，世卫组织还向全球暴发警报和反应网络（GOARN）的合作伙伴通报了中华人民共和国的肺炎病例群。 GOARN的合作伙伴包括主要的公共卫生机构、实验室、联合国姐妹机构、国际组织和非政府组织。

声明指出，中国官员在1月3日就武汉发生的聚集性“未知原因传染性肺炎病例”信息提供给了世卫组织。世卫组织近日刊登的这一最新时间线则被指与该组织于4月27日刊登的“2019冠状病毒病世卫时间线”有所出入。世卫组织在这份较早的时间线中有关去年12月31日仅写道：“中国武汉市卫健委报告了湖北省武汉市的一组肺炎病例。最终确认了一种新型冠状病毒。”其也并未提及包括中国官方是在1月3日向该组织通报了武汉聚集性肺炎病例等关键信息，亦未包括更新时间线中，1月2日世卫曾向中国国家卫健委提出的信息要求。据了解，世卫组织的官方中文版时间线仍然是4月27日的版本，未与英文版的时间线同步更新至6月29日。

美国国会众议院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）在6月中所公布的新冠病毒起源调查报告中曾提出，尽管中方公开声称有向世卫组织及时通报了疫情，但中国政府实际上并未在第一时间正式向世卫组织通报武汉暴发的疫情，也未在疫情初期向世卫组织提供相关信息。报告认为，这已违反了世卫组织因为北京隐瞒萨斯疫情而在2005年专门修订的《国际卫生条例》。北京方面，中国外交部官员则一直强调，疫情发生后，中方始终采取公开、透明、负责任的态度，第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间同各国分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控专家国际合作等。

中方并否认有关中国政府在初期隐瞒疫情、缺乏透明度等说法。另在7月3日的世卫新冠肺炎记者会上，针对记者关于中国是否未及时向世卫组织通报疫情的提问，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安（Michael Ryan）回答称，疫情发生后，中国相关机构立即与世卫组织驻华代表处联系，并第一时间向世卫组织证实了信息。