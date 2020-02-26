索賠百萬美元 特朗普團隊以誹謗罪起訴紐約時報

雖說特朗普批評紐約時報已經成為慣常，但這是他的競選團隊第一次正式以誹謗罪起訴這家媒體。

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法新社紐約2月26日消息，名為“Donald J. Trump For President”的組織在當天向紐約州最高法院遞交了正式文書，要求紐約時報因一篇2019年3月27日發布的文章而繳納“以百萬美元計”的損失費。



在受到起訴相關文章當中，紐約時報提到了特朗普和俄羅斯總統普京在美國2016年總統選舉備戰期間的一份協議。這篇文章出自紐約時報1986-1994年之間的執行主任馬克思-弗朗科爾之筆，具體內容包括“特朗普競選團隊與弗拉基米爾-普京之間無需合計具體的選舉共識與謀畫，因為他們有一項全面協議，那就是擊敗希拉里-克林頓，以換取新的親俄政策”。



雖然這篇文章被刊登在報紙的“觀點”一欄，但特朗普競選團隊還是通過律師查爾斯-哈爾德譴責稱，“當紐約時報發布這篇文章的時候，十分清楚這都不是真的”...“明知這不是真的，且誤導讀者，但時報還是選擇將這篇文章刊發”。哈爾德簽名的這份控訴書還指出，“時報有着極端的導向，對（特朗普的）競選團隊抱有敵意，不僅如此，還以有失偏頗的方式影響着2020年美國總統選舉”。



作為回應，紐約時報一位發言人表示，“特朗普的競選團隊選擇尋求司法幫助，希望懲罰他們接受不了的觀點的作者”，“但所幸法律保護美國公民判斷和做出結論的權利，尤其是保護他們在對輿論至關重要的事件上做出結論和判斷的權利”。







