不出所料 特朗普宣布暫停對WHO金援

美國總統特朗普周二（4月14號）表示，鑒於世界衛生組織(WHO)對新冠疫情的處理情況，他已經指示政府暫時停止向WHO提供資金，並對該組織“嚴重管理不當和掩蓋冠狀病毒傳播”的問題展開審查。同時美國政府也正在評估WHO對這場全球危機的應對。

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特朗普在白宮新聞發布會上稱，WHO“未能履行基本職責，必須承擔責任。”他說該組織助長了中國圍繞疫情的“虛假信息”，這可能導致疫情的爆發比原本會發生的範圍更大。 特朗普也指責WHO在疫情暴發之初過於寬待中國，不僅不對中國實施旅行限令，還反對美國對中國採取的旅行禁令。他說，這個決定挽救了“成千上萬人的生命”，而世衛組織“與我們作對”。特朗普稱，世衛組織“捍衛了中國政府的行動，甚至對其所謂的透明度予以讚揚”。他指責該組織導致全球病例“增加了20倍”。

實際上，白宮此舉也在預料之中。因為隨着這場全球公共衛生危機蔓延，特朗普批評幾周來的批評調門也不斷升高。

值得關注的是，美國是WHO最大的出資國，2019年貢獻超過4億美元，佔WHO預算約15%。根據WHO的2018-19年兩年度預算，美國應支付2.37億美元會費，由美國國會撥款，還有與特定項目相關的自願捐款約6.56億美元。 同一時期，被特朗普指收到世衛袒護的中國年會費為近7,600萬美元，自願捐款約1,000萬美元。

特朗普表示，美國將與全球衛生夥伴討論如何處理原本應用於WHO的數億美元，並表示美國將繼續與該組織保持關係。

沒有這項重要金源，聯合國旗下的這個組織將面臨的困境值得關注，尤其是在當今需要帶領全球抗擊疫情的關鍵時刻。WHO一直在尋求超過10億美元資助應對新冠疫情的行動。要牽頭全球應對疫情，所需資源更甚以往。

路透社報道，特朗普的決定立即引發譴責。美國醫學協會會長哈里斯（Patrice Harris）博士稱這是“朝着錯誤的方向邁出危險的一步，並不利於戰勝新冠疫情，”並呼籲特朗普三思。

紐約時報評論指出，特朗普仍難以說明他的政府在對中國實施旅行禁令之後的不作為，在1月31日宣布對華旅行限制和3月13日宣布全國緊急狀態之間，仍有一大段政策上的時間空白。

根據最新統計，美國目前感染超過61萬，死亡人數也接近2萬6千，均為全球最高。