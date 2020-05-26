冠狀病毒：特朗普致世衛總幹事信涵說了啥 ？

美國總統特朗普5月19日給世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發出一封火爆信函，威脅世衛組織若在30天內沒進行重大實質性改進，美國將永久退出。這封信函到底說了什麼？法國觀點周刊5月22日刊出該刊駐亞洲特約記者Jérémy André 發自香港的報道。

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將實驗室放一邊 主攻國際衛生法

在長達四頁的信中，美國總統列舉了，新冠病毒基因組測試公布遭審查；上海一家實驗室因在1月11日未經授權發布上述信息被關閉；世衛組織否認武漢肺炎人傳人直到1月21日；世衛組織在中國壓力下延遲到1月30日才宣布國際衛生緊急狀態，而且遲遲到2月中旬才派專家前往中國調查；並且在2月份仍拒絕關閉邊境措施；直到3月初，世衛組織還在低估Covid-19的致死率，尤其是低估病毒的傳染性；最後拖到3月11日，才宣布疫情大流行，導致世界其他地區陷入困境… 所有這些批評都是有充分根據的，並在事件發展過程中成為激烈辯論的主題。

在特朗普猛批世衛組織和中國的信函中，有一整頁涉及2019年12月的最初疫情，指出“《國際衛生條例》要求各國在24小時內報告緊急衛生情況。可是，在12月31日之前，中國發生了多起不明肺炎，都沒有向世衛組織報告，儘管中國可能在幾天或幾周之前，就知道了這些病例。”

似乎美國當局將病毒可能來自實驗室的指控放到了一邊，重點集中在國際衛生法問題：即中國是否違反了向世衛組織報告緊急衛生情況的義務之上。

法國綁鴨報透露

觀點周刊指出，2019年12月在Covid-19時間順序上是至暗時期。而且這場大流行序幕也在法國引發激烈爭議。起因是《綁鴨報》記者克勞德·安吉利（Claude Angeli）5月初爆料說，法國外交部和愛麗舍宮都在2019年12月收到了警報，卻沒有在意。外交部後來向《巴黎人報》表示，法國駐武漢領事確實在12月31日向危機中心發了警報，可是那僅僅是轉發當天武漢當局公布的信息。

特朗普信中兩點受質疑

唐納德·特朗普在給世衛總幹事譚德賽的信，對2019年12月新冠病毒公共信息出現之前的情況，有更具體的說法。不過，這些說法被多名專家指出有誤。比如信中說“世衛組織幾番無視披露病毒在2019年12月，甚至更早，在武漢傳播的可靠報告，其中的一些在醫學雜誌《柳葉刀》The Lancet 發表”。這個說法被柳葉刀否認，該雜誌說，在1月24日之前，從未發表過任何有關武漢病毒或疫情的文章。

第二個質疑是信中說，“12月26日至30日，中國媒體透露多個基因分析公司檢測病患樣本證明新病毒在武漢出現”。經核實，中國媒體在這些天，沒有報道絲毫有關疫情的消息。

據美國國會信息服務局5月13日發布的超詳細報告指出，這種新病信息首次公開流傳是社交網醫生之間交換的對話和文件泄露出來，出現在2019年12月30日下午。中國媒體直到12月31日早晨才接手這件事。

在這兩個關鍵點上，特朗普信中所說，混淆了疫情首次公開披露的時間順序與調查記者與醫學專家在2020年1-4月間發現的信息。

有關中國基因檢測公司檢測病患樣本的信息，來自中國《財新》雜誌2020年2月底的調查。這個調查報告已被審查刪除，但被維權人士存檔了。財新的這個報告指出，在12月24和26日，武漢一些醫生曾向多家基因檢測公司寄送不明肺炎體內樣本，這些公司識別出新肺炎病毒。

至於信中提到柳葉刀雜誌的文章，則是臨床研究追溯感染鏈和首批41名已知患者的病史。據南華早報於3月13日披露，衛生當局最終在2019年確定了266例Covid-19病例，其中最早的一例可追溯至11月17日。

國會的報告更有力

但是，這些後來的調查，絲毫無法證明中國當局在12月30日之前完全意識到一種新病毒引起的流行病已經在武漢爆發。

那麼，特朗普政府最終沒有堅實的論據來表明中國當局在2019年12月延遲發出疫情警報，甚至掩蓋本可讓國際社會更快做出反應的關鍵事實嗎？並非如此。最令人吃驚的是，特朗普致世衛組織總幹事的信，選用一些有偏差錯誤素材，卻不採用國會掌握的，完全可證明北京有責任的超詳細論據。