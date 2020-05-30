SpaceX載人龍飛船發射成功 特朗普贊：真正天才 無人比肩

美國太空探索技術公司SpaceX的載人“龍”飛船在國際標準時間5月30日星期六晚19點22騰空，宇航員鮑勃-本肯與道格-赫爾利肩負着美國國家航空航天局交予的重任，通過獵鷹九號運載火箭，成功進入軌道，兩人預計周日國際標準時間14點29抵達國際空間站。

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SpaceX載人“龍”飛船原定本周三起飛，但由於天氣狀況不滿足條件而做重新安排。周六，美國總統特朗普見證了佛羅里達州的肯尼迪太空中心這場載人“龍”飛船的發射，他評價表示，這種“力量，這種技術，令人難以置信”，稱“這將僅僅是一個開始”，“這是真正的天才，沒有人能與美國人比肩”。

埃隆-馬斯克的SpaceX作為第一家可常規化攜帶推進器火箭返回地球的私企，成功成為了載人升空的第一家私企，本次也見證了2011年美國國家航空航天局的航天飛機退役後，美國第一次不經過俄羅斯聯盟號，而是從美國本土，把宇航員送上藍天，具有極強的意義。

波音公司在這一領域是SpaceX的競爭對手，波音希望明年年推出此前出錯的CST-100星際航線項目，而美國國家航空航天局給波音與SpaceX撥款近80億美元，打造火箭與載人系統。美國國家航空航天局對本次載人“龍”飛船的成功啟航表現出極大滿意，稱之為一場革命，因為這將允許美國以低價格進入太空，而SpaceX公司2011年以來以僅僅30億美元，許諾其客戶可以六次往返國際空間站，領先波音一步。