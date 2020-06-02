美聯社：中國延遲公布病毒信息 世衛官員私下抱怨不斷

今年1月新冠肺炎疫情在中國暴發初期，世界衛生組織（WHO)曾多次感謝中國“立即”分享了病毒基因序列。美聯社6月2日則報道指出，根據數十場訪問和內部文件發現，“世衛官員私下對中國官方提供的相關信息不足感到不滿，聲稱讚揚中方是為了獲取更多信息。”

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美聯社根據數十場訪問和內部文件發現，中國在3個不同的政府實驗室，完全破解病毒基因序列後一個多星期才公開信息。報道認為除了中國嚴密管控相關信息外，也存在公共衛生體系的內部競爭。而世衛官員則在私下對未能及時取得防止疫情擴散所需信息感到挫折。報道援引世衛組織1月份的內部會議錄音指出，中國官方的實驗室是在復旦大學公共衛生學院張永振教授帶領的團隊，1月11日在“virologic.org”網站上發布了世上第一個病毒基因組序列，在至少兩周後才向世衛提供了有關病患和病例的數據。

報道稱，世衛官員之所以在當時公開讚揚中國，是因為他們希望哄勸中國政府提供更多信息。世衛官員還在1月6日的內部會議上私下抱怨，中國沒有共享足夠的數據來評估這種病毒在人與人之間的傳播效率，或對世界其他地方的風險，從而浪費了寶貴的時間。美國籍的世衛組織的流行病學專家瑪麗亞·範·科霍夫（Maria Van Kerkhove）曾發言稱，“我們可以參考的信息極少”。她說，“（依照這些信息）顯然不足以進行合格的計畫工作”。

報道認為，相關錄音表明，不是像美國總統特朗普口中所指控的世衛組織與中國勾結，而是由於中方向他們提供了法律所要求的最少信息，使得世衛組織一直處於“黑暗之中”。 但是，該組織確實試圖以最光鮮的色彩描繪中國，這可能是一種獲取更多信息的手段。報道指， 世衛組織的專家們真誠地認為，儘管中國官員缺乏透明度，但中國科學家在檢測和解碼新冠病毒方面做得“非常出色”。報道指，世衛組織的工作人員曾為就如何在不激怒中國官方的情況下向中國施壓以獲取基因序列和詳細的患者數據進行過爭論。他們被指擔心如不小心會激怒當局失去獲得信息的途徑，並使中國的科學家陷入困境。根據國際法，世衛組織必須與會員國迅速分享有關不斷演變危機的信息並發出警報。 世衛組織駐華代表高力（Gauden Galea）指出，世衛組織不能在告訴其他國家之前放任中國節選信息，因為“這不尊重我們的責任。”

報道稱，世衛組織衛生緊急項目執行主任邁克爾·瑞安(Mike Ryan)曾於1月第2周期間告訴同僚，是時候改弦易轍，對中國施加更多壓力，因為他擔心2002年在中國爆發的非典（SARS)疫情可能重演。瑞安也談到，中國不像剛果等其他國家，在面臨疫情時同樣會配合世衛。瑞安說，“這是完全相同的情況，無休止地試圖從中國那裡獲得最新情況。” “鑒於中國南部地區出現的透明度問題，世衛組織（在當時）才勉強做到了這一點。”他說，“保護中國”的最佳方法是讓世衛組織利用中國政府提供的數據進行自己的獨立分析，因為否則，該病毒在人與人之間的傳播將受到質疑，而“其他國家將採取相應行動”。 瑞安還指出，中國與其他國家在過去（與世衛）的合作方式不同。

瑞安說，“這不會在剛果發生，在剛果和其他地方也不會發生。”他可能指的是從2018年開始在當地暴發的埃博拉病毒。 他說，“我們需要看到數據…..這在現在是非常重要的”。報道還引用澳大利亞悉尼大學（University of Sydney）全球衛生教授斯科特（Adam Kamradt-Scott）的話認為，世衛若施壓過甚，有可能被踢出中國。但他指出，隨著全球看清北京行徑不夠透明，世衛總幹事譚德塞還繼續捍衛中國，這就“產生問題”。他表示，“這肯定會傷害世衛信譽…他（譚德塞）做過頭了嗎？我想證據很明顯，實情令人對中國與世衛的關係產生非常多疑問。”報道指，中國國家衛生健康委員會與中國外交部並未對美聯社的質詢請求發表評論，但中國政府在過去數月已多次捍衛自身就處理新冠疫情的相關作為。

除了對世衛組織官員的反應加以透露外，報道還花篇幅對中國初期有關病毒的追蹤加以介紹。報道稱，對新冠肺炎病毒基因序列的調查從去年12月底就已經開始。美聯社援引財新的報道指，2019年12月27日微遠基因（Vision Medicals）得出結論，根據新冠病毒大多數基因序列顯示，其與非典病毒具有很多相似之處。微遠基因並於隨後與武漢的官員及中國醫學科學院分享了這一信息。武漢衛生官員12月30日發布內部通知，警告出現不尋常肺炎案例，這項通知外流至社交媒體上。中國科學院武漢病毒研究所冠狀病毒專家石正麗在當晚獲悉後從上海返回武漢，1月2日就確定新病毒的全基因組序列。期間，中國疾控中心主任高福在12月31日派遣了一個專家組去武漢了解情況。同樣在當天，世衛組織的瑞安稱，他們從一個公布病毒暴發的公開平台了解到武漢出現異常肺炎。

報道指，世衛官員向中方要求獲取更多信息。而依照國際法，世衛成員國應在24至48小時之內回復要求。中方官員則在2天後告訴世衛組織武漢出現了44宗病例，但無病患死亡。科學家認同中國科學家偵測與定序未知病原體的速度很驚人，證實中國自非典疫情以來科技能力大幅進步。但是中國在跟全球分享信息方面卻開始出現問題。美聯社報道，中國國家衛健委1月3日發布機密通知，下令有病毒樣本的實驗室銷毀樣本，或是送到指定機構保管。由財新率先披露、美聯社親眼見到的這份通知，禁止實驗室未經政府批准就公布病毒相關信息。這項命令也禁止石正麗的實驗室公布基因序列，或是警告潛在危險。

根據美聯社看到的內部資料，中國疾病預防控制中心1月3日獨立完成病毒定序。而依據國營媒體訪問，中國醫學科學院1月5日子夜剛過，也完成基因序列解碼。然而就算當時已有3個國家實驗室各自確定完整新冠病毒基因序列，中國衛生官員仍默不作聲。1月5日，張永振團隊成為了又一個破解病毒基因序列的實驗室。他將其提交給了GenBank數據庫，並等待複查，同時向中國國家衛建委發出預警，指一個新的類似與非典病毒的病毒出現，其或具有傳染性。美聯社看到的相關內部通知中寫道，“它應該通過呼吸道傳染。” “我們建議在公共場所採取預防措施。”世衛組織則在當天表示，根據中國的初步信息，沒有證據表明病毒在人與人之間存在重大傳播，也未建議針對旅行者採取任何具體措施。

1月6日，中國疾病防控中心將預警提升到第二高的級別。工作人員開始隔離病毒，起草實驗室測試指南，並設計了測試套件。 但是，該機構無權發布公共警告，而且即使對許多其員工來說，當時緊急情況的嚴重程度也被一直保密。到了1月7日，武漢大學的另一個團隊也完成病原體定序，結果與石正麗的結果吻合。這則讓石確信她們找到新型冠狀病毒。但根據3名熟悉內情的消息人士表示，中國疾控中心專家說不信任石正麗的發現，必須先驗證過，她才能公布發現。中國國家衛建委和監管石正麗實驗室的科技部對此拒絕加以置評。

若幹人士表示，這種噤聲命令背後一大主因為中國疾控中心研究人員希望率先發表自己的研究報告。美國賓夕法尼亞大學冠狀病毒研究人員李義澤（Li Yize，音譯）說，“他們想拿走所有功勞。”此外，6名熟悉體制的消息人士解釋，中國疾控中心領導階層內部也是競爭激烈，選拔成員的標準一直是能在知名期刊上刊登多少研究報告，讓科學家不願分享手頭資料。

1月8日，美國《華爾街日報》報道指，科學家已從武漢的肺炎病患樣本中找到新型冠狀病毒。中國國營媒體隨後正式宣布發現新型冠狀病毒，但中國衛生當局還是不公布基因序列、診斷測試和病患詳細資料。《華爾街日報》的文章則使得世衛組織的官員感到尷尬。 世衛組織急性事件管理小組負責人湯姆•格賴恩（Thomas Grein）說，該機構看上去“令人懷疑，而且十分愚蠢”。另一專家範·科霍夫（Van Kerkhove）承認，世衛組織宣布這種新病毒“已經晚了”，並告訴同事們，催促中國至關重要。瑞安在看到這一報道後則對缺乏信息感到生氣。

瑞安抱怨說，“事實是，我們距事件發生有兩到三個星期了，沒有實驗室診斷，沒有年齡，性別或地理分布，沒有Epi曲線。” Epi曲線指的是科學家用來顯示疫情進展情況的標準暴發圖。當天泰國機場就發現一名來自武漢的女乘客有流鼻水、喉嚨痛與高燒癥狀。而在文章發表後，中國官方媒體隨後正式宣布發現了新的冠狀病毒。 但是即使到那時，中國衛生部門也沒有發布基因序列，診斷測試或詳細的患者數據來顯示這種疾病的傳染性。1月9日，一名61歲的男子在武漢因患新冠肺炎去世，成為了最早的病患去世案例，而外界則是在11日才得知這一消息。

與此同時，世衛組織官員在內部會議上抱怨說，他們一再要求中方提供更多數據，特別是為了查明該病毒是否可以在人與人之間有效傳播，但無濟於事。高力說，“我們已經非正式地和正式地要求提供更多的流行病學信息。” “但是當被要求提供細節時，我們什麼也得不到”他說。瑞安則抱怨說，由於中國提供的是國際法所要求的最少信息，世衛組織幾乎無能為力。但他還指出，去年9月，世衛組織對坦桑尼亞進行了一次不同尋常的公開譴責，原因是該國沒有提供有關令人擔憂的埃博拉疫情的足夠詳細信息。

“我們必須保持一致，”瑞安說， “現在的危險是，儘管我們有良好的意願……尤其是如果有事情發生，世衛組織將面臨很多指責。”瑞安指出，中國可以通過立即分享基因物質為世界做出“巨大貢獻”，否則“其他國家將不得不在未來幾天內重新着手”。到了1月11日，張永振團隊終於在“virological.org”網站上公布新冠病毒的基因序列。3名熟悉內情人士表示，這項舉措激怒中國疾控中心官員，隔天張永振的實驗室就被衛生當局暫時關閉。

此外，根據美聯社取得的文件，張永振公布基因序列後，中國疾控中心、武漢病毒研究所與中國醫學科學院趕緊公布自身確定的序列並徹夜檢查、收集病患資料，送給國家衛健委批准。1月12日，這3家實驗室終於一起在“全球共享流感數據倡議組織”（GISAID）網站上，公布病毒基因序列。此時距離他們各自完成定序已過了1個多星期。微遠基因的相關工作更是在2個多星期多前完成。1月13日，世衛組織宣布泰國出現新冠肺炎輸入案例。第二天，在一次秘密電話會議中，中國最高衛生官員命令全國為大流行疾病做準備，稱該暴發是“自2003年非典以來最嚴重的挑戰”。全國各地的疾病預防控制中心工作人員開始篩查、隔離和測試病例，全國各地有數百人被發現確診。

報道稱，但即使中國疾病預防控制中心內部宣布發生一級緊急事件，也可能是最高級別的緊急事件，中方官員仍表示，病毒在人與人之間持續傳播的可能性很小。世衛組織隨後對此的表態也有所反覆。範·科霍夫（Van Kerkhove）在新聞發布會上說，“人與人之間的傳播肯定是有限的。”但是數小時後，世衛組織似乎退縮了，並在推特上寫道，“中國官方進行的初步調查，未發現人與人之間傳播的明確證據。” 這條推文後來成為批評家的把柄。

記錄顯示，世衛組織亞洲辦事處的高級官員劉雲國（Liu Yunguo，音譯）曾在武漢醫學院學習。他飛赴北京與中國官員進行了直接和非正式的接觸。據一位熟悉此事的公共衛生專家說，劉的前同學是一名武漢醫生，曾警告他肺炎患者正充斥着該市的醫院，劉還敦促更多專家來武漢訪問。

1月20日央視《新聞1+1》節目主持人白岩松直播訪問鍾南山院士，得到鍾南山兩次說出“肯定的有人傳人”，是中國官方首次確認病毒有人傳人現像，由此大眾開始重視疫情。報道指出，延後公布基因序列，不僅妨礙確認病毒是否擴散到其他國家，還拖延全求研發篩檢試劑、藥物與疫苗。缺乏病患詳細資料也讓外界難以確認病毒擴散速度有多快，而這正是阻止疫情的關鍵。