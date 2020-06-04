冠狀病毒：悲劇降臨拉美 巴西危殆

繼中國，歐洲，美國之後，冠狀病毒降臨拉美。進入秋冬季節的巴西成為疫情的中心，平均每分鐘有一人死去，至八月情況更加危殆。墨西哥在周三一天的死亡人數破千。智利重症床位佔用率88%，收治能力接近飽和。

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《費加羅》報記者Nicolas Daguin6月4日報道，隨着夏天接近，亞洲和歐洲的Covid-19疫情似乎一點點消失。而在大西洋另一邊，特別是在南美洲，幾個星期以來，疫情從令人擔憂變成悲劇。

墨西哥死亡病例猛增 總統要求復工

在西班牙宣布6月22日重開與法國和葡萄牙邊境之際，大西洋對面的墨西哥冠狀病毒疫情嚴峻，一天內死亡破千。據官方宣布，墨西哥周三的死亡病例從周二的470例，猛增到1092例。

目前，墨西哥一共確診101238人，死亡11729人。墨西哥是拉美疫情死亡人數第二多的國家。墨西哥抗Covid-19戰略負責人，該國衛生部次長Hugo Lopez-Gatell上周五向法新社表示，冠狀病毒有可能在墨西哥造成3萬人死亡。

擁有1.2億人口的墨西哥，目前除了薩卡特卡斯州，其他州都處於流行病學風險紅燈之下。這意味着讓人們重返公共場所有健康風險。墨西哥總統洛佩斯-奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)卻不顧警告，仍決定在周二恢復經濟活動。他呼籲人們建立新常態。

此外，上星期墨西哥又發生一起騷亂：南部恰帕斯州有人在臉書上造謠，導致當地一個市政府，一間商店，三座房屋遭襲擊。恰帕斯州長Rutilio Escandón說，有人造謠，欺騙維納斯蒂亞諾·卡蘭薩（Venustiano Carranza）的人說，冠狀病毒是針對原住民tzotzil族群的化學白粉，這種白粉可讓肺臟變干。之前西部的米卻肯州和南部瓦哈卡州，都在消毒行動中發生了暴力衝突。

巴西死亡病例八月或達12萬

冠狀病毒疫情的中心轉移到了巴西。星期三24小時內，巴西死亡人數創1349例悲劇記錄。巴西是拉丁美洲遭疫情打擊最重的國家。儘管在巴西東北部的巴伊亞州有20個地方實行了宵禁，但隔離措施不統一，各州有各州的做法。巴西總統博索納羅則批評隔離的做法。他對疫情採取否認和輕描淡寫的態度，不斷呼籲各洲為了確保經濟和就業，取消隔離限制。

對於博索納羅這個態度，巴伊亞州的州長科斯塔（Rui Costa）說，“如果不採取行動，我們可能會看到重症監護病床的需求激增，我們將無法滿足需求”。他在推特上寫道：巴西已經成為疫情大流行的中心，在過去24小時內，每分鐘有1人死亡。這不是一場危機，這是一場戰爭。他呼籲政界擱置黨派分歧，為國家工作並挽救生命。他說，讓我們傾聽科學！不要再失去平衡！

費加羅的視頻鏈接引述美國一家研究所預估，到今年8月，巴西可能會有12萬5000人死於Covid-19病毒。可是，該國總統博索納羅卻繼續對疫情採取否認態度，並輕描淡寫病毒的危險性。

巴西目前官方錄得 32.688個冠狀病毒死亡病例，位列全球第四，排在美國（109.533），英國（39.904）和意大利（33.689）之後。

智利重症搶救資源近飽和

智利是南美洲另一個遭冠狀病毒嚴重打擊的國家。智利當局決定將首都聖地亞哥的隔離措施延長至四個星期。

擁有1800萬人口的智利，自3月3日宣布第一個病例以來，確診病例現在超過了11萬（118292例），其中1356人死亡。智利在過去24小時，新增確診病例4.942例，新增死亡病例87例。這是該國遭受疫情以來的最高紀錄。不過智利衛生部長馬納立（Jaime Mañalich）解釋說，這些數字源自一種新的計數法，即，按照第一次病毒學PCR測驗陽性計算，沒有等待最終結果。他同時宣布，自5月15日開始在首都實施的隔離措施，將延長到6月12日。

智利首都聖地亞哥有700萬人口。衛生部長馬納立說，在之前三個星期的隔離期，因為有許多豁免，所以出行率只減少了30%。他強調，出行至少需要壓縮一半，隔離才能有效果。他呼籲大家盡量不出門，遏制傳染。智利的醫院已近飽和，重症床位的佔用率，在聖地亞哥已達97%，在其他地區為88%。

疫情大流行造成巨大經濟損失，迫使智利和秘魯要求國際貨幣基金組織提供貸款，總額近350億美元。

阿根廷醫生面臨威脅

阿根廷這個人口4400萬的國家，目前至少有588人死於Covid-19病毒，確診人數達到19268人，其中有1500名醫護人員（醫護工會提供的數字）。

此外，幾天來，針對兩名阿根廷醫生在科爾多瓦“傳播危險疾病”展開的調查，惹怒了從業者。他們拒絕在疫情大流行之際，在司法訴訟的威脅下工作。

被調查的兩名醫生被控對“疾病的傳染負有責任”，其中一名醫生是科爾多瓦省一個養老院的代理院長，他面臨3-15年徒刑。他的同事，養老院的院長，被指控“疏忽”，面臨6個月至5年徒刑。科爾多瓦在布宜諾斯艾利斯以北700公里。

阿根廷全國有20萬名醫生。有4000名成員的“自召醫生”運動的發言人埃斯納拉（Jorge Esnaola）向法新社說，“我們想平靜地工作（…），我們不想讓自己頭上懸一把達摩克利斯劍”。