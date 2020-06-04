美國前國防部長指控總統特朗普威脅美國憲法，企圖分裂美國

從特朗普政府辭職的美國前國防部長馬蒂斯將軍星期三嚴厲譴責總統特朗普，指控他威脅美國憲法，企圖分裂美國。

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馬提斯在聲明中聲援投入反種族主義示威的抗議人士。 中央社報道，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日 遭白人警察以膝蓋壓頸部窒息而死，旁觀者拍下佛洛伊德痛 苦死去的畫面迅速在網路瘋傳，引爆全美示威風潮。 隨著在幾個城市中的示威里出現打砸搶事件，特朗普揚言要出動軍隊來平息暴亂。

馬蒂斯抨擊當局為讓特朗普在白宮附近的教堂供媒體拍照，以武力鎮壓在白宮周邊和平示威的群眾。 他說，大約在50年前當我加入軍隊時，便宣誓要支持並捍衛憲法。我從沒想過，與我作出相同宣誓的軍隊會在任何 情況下奉命侵犯同胞的憲法權利，更不用說是只為了替現任三軍統帥製造一個莫名其妙的拍照機會，同時軍方高層還要站在一旁。

馬蒂斯說：我這一生，特朗普是第一個不去團結美國人民的總統，甚至都不會假裝去嘗試。反而，他企圖分裂我們。馬蒂斯稱， 三年多來，缺乏成熟領導， 我們都見證了後果。

馬蒂斯曾於2017年至2019年任特朗普政府的國防部長，馬提斯2018年12月提出辭呈，抗議特朗普下令全 面撤軍敘利亞。