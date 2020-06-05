伊朗濃縮鈾達核協議上限近8倍 再拒國際原子能機構視察兩基地

國際原子能機構6月5日表示，面對國際社會的擔憂，伊朗仍然繼續生產並累積濃縮鈾，與此同時，伊朗政府連續4個月仍然不同意國際原子能機構前往視察兩處基地。

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為了挽救特朗普政府率先撕毀的伊朗核協議，國際社會呼籲伊朗重新回到協議的框架之內，但伊朗為了與美國施加的制裁抗衡，選擇繼續在濃縮鈾的路上走下去。國際原子能機構表示，德黑蘭目前擁有的濃縮鈾幾乎是核協議所允許上限的8倍。

根據國際原子能機構最新的一份報告，截至今年5月20日，伊朗積累的濃縮鈾已經達到了1571.6千克，而被允許的上限是202.8千克，六氟化鈾最高只能有300千克。上一次，也就是今年2月，伊朗手裡的量已經達到了1020.9千克。

雖然豐度已經超過了伊朗核協議限定的3.67%，但伊朗生產的濃縮鈾豐度自從2019年7月以來沒有再往上升，並且與製造原子彈所需的90%以上相去甚遠。儘管如此，不再遵守伊核協議，德黑蘭方面有可能從繼續強化鈾豐度方面入手，這以百分比可以高達20%，加速走向核武器；伊朗方面則表示這是為了科研用途的核反應堆所需。

除此之外，國際原子能機構也對伊朗拒絕其前往視察兩處基地表示擔憂，稱這兩地有可能被用來存儲核物質，其中一處有可能幫助處理過鈾的轉化，包括氟化。國際原子能機構表示，上述這個基地自從2004年以來出現了顯著的變化，包括大部分樓房的拆除。除了上述這兩個基地，還有一處國際原子能機構希望去視察的基地，在2003年和2004年經歷了高強度的清洗與重整。國際原子能機構表示，伊朗拒絕他們前往視察的基地並不涉及伊朗現階段的核活動，只是與2000年左右的核武器計畫相關。目前國際原子能機構依舊能前往視察所有與伊朗現階段核活動相關的基地。上述報告的內容預計將成為國際原子能機構6月15日重啟的會議的重點議題。