全球新冠病毒疫情最新動態

自2019年12月在中國出現以來，新冠病毒已導致全球近39萬人死亡。據法新社引述各國官方最新發布的信息，新冠病毒造成的死亡人數在美國有10萬8千多人，其中包括過去24小時內死亡的1,021人。英國有3萬9904人，巴西是34,021人死亡，意大利有33,689人死亡，法國記錄的死亡人數為29,065人。

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在周三創下新的死亡記錄之後，巴西在昨天（6月4日周四）超過意大利，成為世界上與新冠病毒有關的死亡人數第三大的國家。

醫學雜誌《柳葉刀》宣布，曾在雜誌上刊文質疑羥氯喹治療新冠病毒藥效的四位研究者中的三人要求撤回這片文章，原因是文章的第四位作者，收集研究數據公司的老闆拒接提供數據來源。 他們的研究結論認為，羥氯喹對住院的新冠患者無益，甚至可能有害。

目前在歐洲， 除了與意大利的邊境，奧地利已經撤消了和其他鄰國的邊境封鎖禁令，但是其他鄰國卻沒有這樣做。許多歐洲國家要等到6月15日才完全重新開放邊境。

西班牙宣布將在6月22日重新開放與法國和葡萄牙的陸地邊境。

在超過50個國家和35位國家元首和政府領導人參加的視頻峰會上，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，未來的新冠疫苗應被視為“全球公共物品”讓所有的人都能接種。

因為疫情的原因，法國7月14日國慶節，在巴黎香榭麗舍大道上舉行的傳統閱兵式今年將不會舉辦，這是自第二次世界大戰結束以來的第一次。不過還是會舉行一個小型儀式，向在疫情危機中進行救助工作的士兵和醫護人員致敬。

此外，法國二戰時期的諾曼底登陸戰役76周年紀念活動將在明天（6月6日）舉行，但是現場將沒有公眾觀禮。

另據幾家媒體的報道，美職藍（NBA）的球隊已經投票決定從7月31日起恢復今年的賽季比賽，屆\時將在佛羅里達的迪斯尼世界舉行封閉比賽。

歐洲藝術體操錦標賽也重新計畫於12月，在阿塞拜疆的巴庫舉行。