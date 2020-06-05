從不建議到建議 世衛改口開始鼓勵公眾普遍戴口罩

6月5日星期四，世界衛生組織宣布，根據最近幾個星期出路的研究報告，公共場所一旦出現新型冠狀病毒傳播的可能性，建議公眾普遍佩戴口罩。這是世界衛生組織建議大眾佩戴口罩與否問題上，意見的新變化。

廣告 繼續瀏覽後續

世界衛生組織有關新型冠狀病毒的技術專家馮-克羅夫表示，“建議各國政府鼓勵大眾，在不容易保持防疫距離的場所，或者在容易傳染病毒的場所佩戴口罩，這當中包括大眾公交，商店，以及其他封閉的，或者人員密集的地方。更新後的研究成果表明，在正確使用的情況之下，口罩可以成為一道屏障，阻擋潛在具有傳播性的飛沫”。世界衛生組織還強調，口罩的佩戴只是阻止新型冠狀病毒傳播的手段之一，還需要配合其他各種防疫措施，不應讓人們產生口罩可以萬無一失保護人們不被感染的錯誤想法，同時還需要“追蹤，隔離，測試，治療每一個病人，追查每一個與病患有接觸的人，對其進行隔離”。

世界衛生組織總幹事譚德塞在一場視頻會議上宣布，除了上述普及化佩戴口罩，還建議在病毒出現社區傳播的地點，如果不能保持防疫距離，最好給年滿60歲的人，或者有慢性病的人配備醫療口罩。

在此之前，世界衛生組織曾經表示，沒有足夠的證據表明需要讓無癥狀人群佩戴口罩，只是建議已經染病者，和直接照顧確診感染新冠病毒患者的醫護人員佩戴醫療用口罩。本次更新的口罩佩戴建議不僅擴大到普通健康人群，還覆蓋所有與醫院，養老院內人群進行接觸的醫護工作者，無論他們照顧的人群是否確診感染新冠病毒，而且建議這些醫護人員“始終佩戴口罩”。譚德塞表示，“這意味着，一名醫生巡視心血管病患者的樓層，哪怕這層樓的病人當中還沒人確診感染新冠病毒，這名醫生也要佩戴醫用口罩”。