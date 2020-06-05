特朗普暗示伊核協議還有救

特朗普稱伊朗釋放美國軍人，意味着與伊朗有可能達成協議。

廣告 繼續瀏覽後續

自從美國總統特朗普單方面宣布美國撕毀伊朗核協議之後，兩國關係一日冷過一日，國際社會呼籲雙方重回協議框架但收效甚微。日前，伊朗釋放了一名美國海軍軍人，美國也釋放了兩名伊朗人，特朗普發推特評價稱，這顯示出與伊朗達成協議是有可能的。

這名被伊朗釋放的美國軍人是麥克-懷特，2018年7月於伊朗東北部的馬沙巴德市被逮捕。周四，懷特飛回美國時，美國聯邦法官簽署了一份釋放令，一名伊朗美國雙國籍醫生獲釋。在此前一天，2016年在進行學術訪問美國時被逮捕的一名伊朗科學家也獲釋回到了伊朗。截至目前，仍有3名美國公民受到伊朗的關押，3人都是伊朗裔美國人，雙重國籍，這也是為什麼伊朗將其視為伊朗本國公民對待。

特朗普在推特中寫道：“感謝伊朗（釋放美國軍人），這證明一個協議是可能的”。對此，伊朗外交部長紮里夫回應稱，“當您入職的時候，伊朗與各方之間是有一個協議的。伊朗和伊核協議其他成員國從來沒有離開過談判桌”。紮里夫繼續回應特朗普稱：“您的顧問們大部分都已經被解僱了，他們在任的時候下了一個很愚蠢的賭注，現在何時補救，就看您的了”。