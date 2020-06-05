特朗普稱美經濟重回火箭模式 稱死於警暴的弗洛伊德“從天上看着我們”

美國勞工部宣布，美國在今年5月新增250萬個就業崗位，失業率從此前的新冠疫情封鎖時期的14.7%下降到13.3%。

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雖然13.3%仍然是一個非常高的數字，但畢竟沒有達到此前預測的20%。特朗普宣布，美國的經濟重新回到火箭模式，良好的就業情況，慰藉着死於暴力執法的非洲裔美國人弗洛伊德。

美國就業情況新數字的出爐，距離喬治-弗洛伊德之死已經過去了7天。面對有所下降的失業率，特朗普表示，“這對於美國來說是很好的消息，喬治也許正在從天上看着我們…今天對喬治來說是很好的一天，對所有人來說都是很好的一天”。特朗普在白宮玫瑰花園宣布，“美國擁有全世界歷史上最好的經濟，這種力量帶領美國人穿過了這場大流行病”，他表示，美國人做得真的很不錯，美國經濟“進入了火箭模式”，“美國做的每一個決策都是正確的”。

對於特朗普提及弗洛伊德，拜登譴責稱“喬治-弗洛伊德生前說過的最後的話是‘我無法呼吸’，總統先生想把其他的一些話語塞進死者的嘴裡，這簡直就是卑鄙”。

美國勞工部認為，今年5月份的就業回暖是因為部分經濟活動重啟，但同時警告，和前兩個月一樣，人們申報的情況可能與真實情況有出入，真實的失業率很有可能比統計出來的數字要高三個百分點。另外一份政府報告顯示，從3月中旬以來，至少4200萬美國人曾經失業。有分析人士認為，聯邦政府注入3萬億美元援助款，對企業開啟數萬億美元貸款，這些政策如果持續下去的話，非常有可能帶動工人迴流。