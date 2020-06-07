美前國務卿責特朗普讓世界鄙夷美國 特朗普提醒人們勿忘鮑威爾代言伊戰

美國第一位非洲裔國務卿，擁有上將軍銜的科林-鮑威爾在6月7日星期天譴責總統特朗普，認為他偏離了美國的憲法，是美國民主的威脅，譴責特朗普的謊言和攻擊性言語，損害了美國在世界上的形象。

廣告 繼續瀏覽後續

鮑威爾在接受美國有線電視新聞網採訪的時候表示，“美國擁有一部憲法，美國需要遵守這部憲法，但總統先生已經偏離了它”，“美國現在處在一個轉折點，總統對很多事情撒謊，但卻不會付出代價，因為人們不會認為他是罪責方”。鮑威爾還指出，“特朗普正在讓美國受到全世界所有人的討厭”，現在“美國在北約問題，在德國駐軍減少問題，在世界衛生組織問題，在聯合國問題等許多問題上，都鬧得不愉快…無論走到哪裡，都能發現到處有人鄙夷美國的外交政策，而這對美國是毫無益處的”。

鮑威爾本人在上一次美國總統選舉期間沒有投票給特朗普，他是為數不多的把票投給希拉里-克林頓的共和黨人。他表示，本次大選也不會投票給特朗普，而是會支持拜登。鮑威爾說，他本人無論從社交上還是從政治觀點上都和拜登走得很近，兩人合作已經接近40年。他還呼籲所有美國人坐下來“仔細想一想，用常識做一個決定，思考什麼才是對美國有利的，而不是僅僅對自己有利”。

鮑威爾曾經是伊拉克戰爭的積極推動者，他在2003年2月5日於聯合國安理會做了長篇幅的演講，呼籲人們相信伊拉克有大規模殺傷性武器這個可能性。事後他也承認，這一事件的確成為了他的名譽“污點”。本次就在鮑威爾譴責了特朗普之後，特朗普發推特又談到了鮑威爾的伊拉克戰爭代言“污點”，表示，“鮑威爾不是說伊拉克有大規模殺傷性武器嗎？伊拉克沒有，但美國卻因此踏上了戰爭之路”。