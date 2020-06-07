是慈善家 但首先是黑奴販子：英國示威者推倒慈善家雕像

6月7日星期天，英國城市布里斯托爾憤怒的示威者們推倒了一個黑奴貿易時代販奴者的雕像。布里斯托爾市本身背負着深刻的奴隸貿易黑暗歷史。

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這次被眾人推倒的雕像原型是愛德華-科爾斯頓。科爾斯頓生於1636年，死於1721年，他生前通過奴隸貿易積攢了大量財富，並用這些財富給布里斯托爾市帶來了諸多福利和發展機遇，當地人們長期以來一直視他為一個慈善家，他的雕塑1895年被樹立起來，雕像所在的街道也以他的名字來命名。但在反種族歧視，反警察暴力的示威浪潮之下，這座銅像化身成為了種族歧視的象徵，被人們從基座上推倒。

示威者們在倒塌的銅像上踩踏，其中一名示威者用膝蓋壓住銅像的脖子，這正是非洲裔美國人喬治-弗洛伊德被白人警察暴力執法致死的動作。此後，示威者們把這座銅像拖入了港口，潑上紅色油漆，扔進河裡。一名71歲的示威者表示：“科爾斯頓是一個黑奴販子，他曾經對布里斯托爾這個城市非常慷慨，但這背後卻是奴隸制度，這是對布里斯托爾市民的侮辱”。

布里斯托爾這場遊行總共彙聚了一萬人，當天倫敦的遊行則出現警民衝突，以14名警察受傷，29名示威者被逮捕告終。