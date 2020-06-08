丘吉爾雕像被毀：他是種族主義者嗎？

丘吉爾雕像遭反種族主義者損毀，約翰遜譴責破壞者背叛示威人群初衷。

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英國首相鮑里斯-約翰遜6月8日譴責對公共建築雕像進行損毀的人群，認為他們背離了反種族歧視，反警察暴力執法遊行者的初衷。

就在布里斯托爾市的一座靠販賣黑奴貿易發家致富，以慈善家身份給市政發展做出貢獻的販奴者雕像被憤怒的人群推倒之際，英國議會廣場上的一座丘吉爾的雕像也沒能倖免。示威者們高呼：丘吉爾是種族主義者！在示威者的壓力之下，芬斯伯里公園的一家咖啡廳甚至不得不從牆上去除了丘吉爾的一幅畫像。

事實上，溫斯頓-丘吉爾的光輝形象主要來源於反納粹。但歷史上，根據多份不同出處，近期被英法媒體廣泛引用的記載，他對其他民族的評價的確在如今無法不被打上種族歧視的標籤。丘吉爾在作為英國戰爭國務秘書期間，對剛剛從奧斯曼手裡抽身的伊拉克，尤其是伊拉克北部的庫爾德人，使用毒氣。他曾表示：“強烈支持對‘不開化的部落’使用毒氣”。事後接到巴格達方面有關戰爭殘酷一面的報告，丘吉爾十分震驚，他表示不理解為什麼“英國軍隊會故意朝躲進湖裡的女人和孩子開槍”，不明白為什麼“涉事的軍官沒有被起訴上軍事法庭”，並拒絕再看此類報告。丘吉爾想在伊拉克看到結果，但他並不想知道，獲得這一結果，當地民眾付出了什麼樣的代價。

另外有關猶太人和布爾什維克之間的關係，丘吉爾也曾經說出放到如今令人難以接受的話。他曾經表示，“猶太人是世界上最優秀的人”，但也深信，“西方最糟糕的災難是俄羅斯的布爾什維克主義，而這一運動的頂層，除了列寧之外，主要受到國際猶太人和無信仰者的領導”。

1943年，當印度人希望以獨立為條件，來幫助英國人奔赴戰場之際，丘吉爾曾經譴責印度人，稱自己“憎惡印度人，這是一群動物一般的人，有着動物一般的宗教”。丘吉爾諷刺印度希望獨立的呼聲，揶揄道：“印度如何獨立？就憑藉幾隻獼猴的呼籲嗎”？又因為餵飽英國士兵與民眾的需求蓋過了對印度人的關注，丘吉爾拒絕援助印度，他評價稱，“印度人就像兔子一樣生活，沒必要援助他們”。這場大饑荒導致3百萬名印度人死亡。

有關中國，丘吉爾也有過不少評論。他在二十世紀初曾經表示，“英國需要掌控中國人，當文明國家變得更加強大的時候，也需要更加無情，總有一天，世界將不再接受那些隨時威脅文明國家的野蠻大國”。他表示，自己“支持分割中國，雅利安人陣營必須勝利”。羅斯福曾經評價丘吉爾認為，“丘吉爾在中國問題上有至少40年的認知遲緩”，認為這十分危險。羅斯福本人認為，“中國將在四五十年之後成為非常重要的軍事大國”。