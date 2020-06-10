蓬佩奧：滙豐對北京進行‘企業磕頭’得不到尊重

美國國務卿蓬佩奧6月9日斥責英國滙豐銀行在近日發表聲明，支持“中國終結香港自治權的行動”，並稱像這種“企業磕頭”的行為不會從北京方面得到什麼尊重。

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香港滙豐銀行上周在其微信帳號上以“滙豐銀行亞太地區執行總裁簽署支持新法請願”為標題發出了一則聲明，稱“作為香港銀行公會的一個重要成員，滙豐銀行重申，在‘一國兩制’的原則下，尊重和支持穩定香港社會秩序，提振經濟促進繁榮的各項法律”。滙豐銀行微信帖子還特別配了一張照片，顯示滙豐銀行亞太區行政總裁王冬勝6月3日在香港灣仔地鐵站附近的“撐國安立法”的簽名處，簽名支持這個法律在香港實施。他還特意以簡體字的“勝”來替代通常使用的繁體字。據悉，王冬勝是中國政協委員（港區），也是香港總商會主席。他日前在接受新華社採訪時稱，“香港商界普遍認為香港國家安全立法是一個正確方向”，希望“香港國家安全立法可以為香港帶來長遠的繁榮穩定”。

《華爾街日報》評論稱，“一個半世紀以來，滙豐銀行在東西方混亂的地緣政治局勢中始終保持中立。如今，這家銀行在有關香港未來的問題上公開表示支持中國，這已引發一場批評風暴。”事實上，該金融機構的這一表態也在英國國內引發高度關注和批評聲音。英國議會下院保守黨領袖李思銘（Jacob Rees-Mogg）提出，總部設於倫敦的滙豐銀行與中國政府的關係，可能比英國政府更加緊密。英國保守黨議員圖根達特（Tom Tugendhat）和奧布萊恩（Neil O'Brien）分別批評滙豐。前者抨擊滙豐銀行和作出相同表態的渣打銀行，“選擇支持專制政府壓制自由和損害法治，質疑不符合企業社會責任”。後者呼籲滙豐客戶關閉銀行戶口進行抗議。

華盛頓方面，據路透社的報道指，北京據報威脅英方，除非允許華為公司參與5G網絡建設，否則將報復滙豐銀行，並背棄在英國興建核電站的承諾。對此，蓬佩奧指出，美國準備好以替代方案幫助英國。他在聲明中稱，“美國與盟友和合作夥伴站在一起，反對中國共產黨脅迫性的霸凌策略”。他續稱，“中國共產黨對滙豐的威嚇應該成為一個警示”。此外，他還提到王冬勝所簽署的聲明事件，並稱“這種忠誠表現似乎沒有為滙豐贏得北京方面的尊重，北京方面繼續利用該行在華業務作為對抗英國的政治槓桿。”

蓬佩奧提出，澳大利亞、丹麥和其他自由國家都受到來自北京的壓力，這表明為什麼各國需要避免經濟上過分依賴中國，並警惕其關鍵的基礎設施建設不受中共的影響。他強調，“自由國家以真正的友誼相待，希望共同繁榮，而不是以政治及公司磕頭”。此前，英國《每日電訊報》周六報導，滙豐控股集團主席杜嘉祺(Mark Tucker)曾警告英國不要禁止華為生產的網絡設備，聲稱滙豐可能在中國面臨報復。不久後，滙豐和渣打的主要股東Aviva Investors在本周二表示，對兩家銀行決定支持香港國安法感到“不安”。

路透社的報道指，Aviva Investors首席投資官康明（David Cumming）稱，“兩家銀行在作出決定之前，並不了解香港國安法的詳細內容或者實際上如何運作。”他說，“如果企業作出政治性聲明，他們就必須接受隨之而來的企業責任。”康明稱，“因此，我們預期兩家公司都會證實，如果未來發生這部法律傷害香港自由的情況，他們也會公開大聲地指出來。”

北京方面，中國外交部發言人華春瑩周三就蓬佩奧的發言回應稱，“美國一些人看來，可能世界上只能有兩種人：如果不是聽美國的話，跟美國一起來攻擊中國，那就一定是受到了中國的脅迫。”她稱，“這種看法實在是狹隘和可笑。”