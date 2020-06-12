稀土價格飛漲：中美脫鉤 美加聯手？

中美冷戰正在走向“脫鉤”，稀土戰略受到關注。17種稀土礦物是高技術產品必不可少的材料，也是北京與華盛頓貿易戰的核心。目前稀土價格正在飛漲。中國近乎壟斷了市場。但北京這個殺手鐧的法力似乎正在變弱。

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《費加羅》報6月12日刊出記者Jean-Louis Tremblais的文章，題目是“稀土的戰略賭注”。該文說，稀土的17種礦物，鈧，釔和15個鑭系元素，是民用和軍用高科技必不可少的原料，用於現代經濟學的許多關鍵領域：電發動機，催化轉換器，光學透鏡，核能，雷達，激光器，屏幕，電池，風力渦輪機，冶金合金或醫學成像。

其實稀土並不稀有，它在地殼裡有廣泛的分布。而且聯合國一項研究表明，稀土儲量的“枯竭指數”超過1200年，換句話說，我們距離稀土資源耗盡還很遙遠。其實稀土的“稀有性”僅僅在於：全球70%的產量集中在中國。而這個局面的主要原因是提取稀土需要用酸，對環境造成災難性破壞，摧毀景觀，擾亂生態系統，污染空氣和水，導致岩石礦床有放射性。所以發達國家將開採稀土活動分包給了幾乎沒有生態顧慮的中國…

中國控制着市場

該文說，中國經濟起飛之父鄧小平曾經說過：“中東有石油，我們有稀土。” 習近平的想法也一樣，而且他要讓人知道他這樣想：2019年5月，在北京與華盛頓的貿易戰中，他高調參觀了中國最大的稀土採礦設施，此舉或多或少地露出封鎖稀土出口的威脅。若真如此，對美國來說將非常嚴重。因為美國使用的稀土有80%來自中國。

現在，疫情大流行（被特朗普視為“中國病毒”所致）以及香港問題，都加劇了中美之間的緊張關係。由於投資人擔心北京會封鎖稀土出口，導致稀土的市場價格正在上升。這些市場預期（無論是否成立）都提高了稀土貴金屬的價值。中國大型稀土企業的價格飛漲：中國五礦稀土有限公司的價格漲了27％，金力永磁稀土公司的價格上漲了24％。與製藥業一樣，Covid-19病毒揭示了全球經濟對亞洲巨人的極度依賴。

美國反擊

美國總統唐納德·特朗普上台以來，一直致力於減少對中國的稀土依賴。確實，如果北京像2010年對日本做的那樣，停止對美國出口稀土，那麼矽谷可能會申請破產，美國的軍工聯合體將遭受重創。於是美國向加拿大靠攏。加拿大擁有許多稀土金屬，以及開採加工所需的基礎設施。加拿大總理賈斯汀·特魯多在2019年9月宣布：我們的利益在於確保我們能夠可靠地供應這些重要金屬。

與此並行，美國五角大樓剛剛通過了一項美國本土稀土議案” (Onshoring Rare Earth Act)，重新啟動了加利福尼亞州對稀土的開採。美國政府將發放補貼，幫助企業彌補與中國稀土業的差距。但這一行動可能需要數年時間。對於美國來說，目標不再僅僅是為了保就業，而是要保軍隊（的優勢）：地緣政治優先經濟。

另據費加羅報記者Hayat Gazzane去年5月引述美國地質調查局的數據：2018年全球稀土總產量為17萬噸，中國生產12萬噸，佔比71%。澳大利亞產量第二，只有兩萬噸，美國排第三，1.5萬噸，然後是，緬甸5000噸，俄羅斯2600噸，印度1800噸，巴西，布隆迪和泰國分別一千噸，越南400噸，馬來西亞200噸。這個統計沒有加拿大和美國。

魁北克有礦

中國的稀土儲量在全球佔40%。越南和巴西稀土儲量也很多，排第二和第三。然後是，俄羅斯，印度，澳大利亞，美國及其他國家。這個數據中沒有加拿大。不過，加拿大探索稀有礦產公司(Quest Rare Minerals Ltd)2013年曾宣布，他們在魁北克省北部發現了豐富的稀土礦。

該文還說，由於美國80%的稀土金屬來自中國，因此在中美貿易戰中，特朗普沒有對中國稀土產品增加關稅。而且美國人不但進口中國加工提煉的稀土金屬，還把美國的稀土運到中國去加工，然後再進口回來。美國在2010-2011年曾試圖重啟稀土生產。當時中國實施出口配額，推高了市場價格。加州的Mountain Pass礦山於2012年重新開放。但這個礦山在泡沫破裂後宣告破產。

中國在稀土生產和出口獨佔全球鰲頭的局面，可以從三方面來看：第一，中國稀土儲量多；第二中國對稀土開採加工的環保要求低；第三，中國稀土產品價格低廉，將其他國家同類企業碾壓到無法競爭。

這次Covid-19疫情暴露出全球一體化硬幣的另一面，各國都意識到，在醫藥和戰略物資生產方面對中國和印度的過分依賴威脅自己的國家安全。疫情過後，一些歐美國家將回遷部分戰略產業，調整工業布局。其實北美的稀土生產，已在疫情之前的中美貿易戰中，先行了一步。疫情後的世界，價格統治一切，指揮一切的全球化思維，可能會慢慢有所收斂和改變。