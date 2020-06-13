中澳關係交惡：澳籍男子被控走私毒品一審獲死刑

廣州市中級人民法院官網6月13日發布公告指，10日上午，該院對澳大利亞籍被告人卡姆·吉萊斯比（Karm Gilespie）走私毒品案作出一審判決，以走私毒品罪判處其死刑，並處沒收個人全部財產。

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相關信息顯示，2013年12月31日，卡姆·吉萊斯比從廣州白雲機場口岸出境，海關工作人員在其託運的行李中查獲甲基苯丙胺（冰毒）7500多克。澳大利亞政府隨後對這一宣判結果加以證實。堪培拉方面發布聲明回應指，“澳大利亞外交與貿易部正在向在中國遭拘押的澳籍人士提供領事協助”。聲明稱，“我們就獲知對他案件的宣判感到十分悲傷，澳大利亞反對在任何情況下對任何人實施死刑”。

據澳洲媒體介紹稱，涉案的吉萊斯比大約在50歲左右，於2012至2015年中國政府打擊冰毒期間被捕。吉萊斯比被捕發生在澳大利亞聯邦警察與中方簽署了，有關打擊毒品走私的“烈焰專案小組”合作協議。該協議於2015年簽署，雙方的合作並促成了對超過20噸毒品的截獲。事實上，近年來中澳兩國之間發生了多起，澳洲公民在華因被控走私毒品而被逮捕受控案件。澳大利亞籍智障男子伊卜拉欣•加陸( Ibrahim Jalloh)因走私超過2公斤冰毒於2015年被判死緩，後轉為無期徒刑，並沒收個人全部財產。

另一持新西蘭護照的悉尼男子皮特·加德納(Peter Gardner)於2014年11月8日，從廣州白雲機場入境時被發現其攜帶行李中有30公斤的毒品。據悉，加德納的案子仍在等待宣判。針對中國法院對走私毒品犯罪所進行的死刑判決，澳州貿易部長伯明翰（Simon Birmingham ）此前曾提出異議。加拿大人羅伯特·勞埃德·謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg ）曾因該罪名於2019年1月14日一審，被大連市中級人民法院判處死刑，並處沒收其全部財產。

伯明翰對此案評價說，“我們盼望達到不僅死刑不會被判決，同時每當有人陷入困境時法治能公正的發揮其作用”。據悉，謝倫伯格的案件經上訴後目前仍在遼寧高院受理過程中。此外，自近期澳大利亞當局提出應對肆虐全球的新冠肺炎病毒來源等疫情相關問題展開獨立調查後，堪培拉與北京的關係便陷入冰點。分析人士指，在此檔口，這一宣判結果只會進一步升級兩國摩擦，並降低澳洲民眾對中方的好感。