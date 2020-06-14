普京：俄高超音速武器研發領先全球 否認修憲加強總統獨裁

俄羅斯總統普京最新接受了“俄羅斯第一電視台”（Russia-1 TV）專訪並於周日播出。他在採訪中宣稱，俄羅斯在高超音速武器等新型裝備研發方面全球領先，又形容現時在核力量發展方面，包括核載量與彈頭數目，都與美國處於均勢。他還首度將美國反種族歧視抗議和抗疫成績聯繫在一起，並稱，“（美國當前）發生的事，是一些深層次國內危機的體現。”

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就軍事問題，普京在採訪中稱，俄羅斯不僅在對現役傳統武器進行升級改造，還在引入新型裝備。他說，“從這點來看，可以有把握地說，我們在這方面全球領先。”他並指，俄羅斯今天所擁有的某些武器裝備，未來其他軍事大國也會擁有。普京稱，“我曾說過，世界上其他領先軍事大國也將會擁有俄羅斯現在擁有的這類裝備，我指的是高超音速武器。但是，2018年至今還沒有一個國家宣布裝備了這種武器。”

普京強調，在其他國家研製出高超音速武器的時候，俄羅斯極有可能已經擁有了反制手段。不過他坦言，目前高超音速導彈還無法攔截。此外，他同時提出，俄美在核力量發展方面，無論是載具，還是彈頭數量，基本上都勢均力敵，但在未來武器研發方面，俄羅斯處於世界領先的地位。同樣在採訪中，普京首都提到了美國國內近期受到的新冠疫情和反種族歧視抗議衝擊。他談到，“這表明（美國）存在問題，而與抗擊新冠疫情有關的事，讓人們關注到了一些更為普遍的問題。”他續稱，“（美國當前）發生的事，是一些深層次國內危機的體現。”

普京認為，自特朗普上任以來，這場危機已經持續了很長時間，而美國的黨爭加劇了這些危機，“當特朗普勝選時，他的勝利是顯而易見的，也是民主的。失敗的政黨編造了各種各樣的謊言，來質疑他的合法性。”他還批評美國在應對新冠疫情時缺乏“強有力”的領導，“（美國）總統說我們需要這樣做，或那樣做，但某個地方的州長又告訴他應該怎麼做......在我看來，問題在於，在這件事上，集團和黨派將自身利益凌駕於全社會和民眾的利益之上。”

採訪中，普京認為在俄羅斯，可能沒有地方的官員會質疑政府或他在抗擊疫情上採取的一些措施。因此，他認為，“俄羅斯正以最小的損失穩步走出新冠疫情，但上帝保佑，美國可不是這樣。”他自誇稱，應對新冠肺炎疫情俄羅斯要比美國應對的好。俄羅斯官方報告的確診病例超過52萬例，位於美國和巴西之後。與此同時，該國報告的6948例死亡病例則遠低於美國目前超過115000的死亡患者數據。

值得一提的是，普京在採訪中還否認了批評人士指，俄羅斯即將舉行的修憲公投將使其延長任期，並強化一個總統獨裁現狀的指控。他表示，修憲改革內容還包括強化俄國家杜馬的內容。俄羅斯修憲公投按計畫將於6月25至7月1日舉行。如果公投通過，其將給予自1999年在俄羅斯掌權的普京在2024年本屆總統任期結束後繼續擔任兩屆，每屆6年的總統任期。依照現有的俄羅斯憲法，他理應在2024年自行離開克林姆林宮。