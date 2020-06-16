法國《快報》周刊：朝韓緊張局勢三個問題

近幾天來，平壤尋求激化與首爾的緊張關係，激烈抨擊首爾幾天後，於周二（6月16日）在毗鄰韓國邊境的開城，炸毀了韓國聯絡處大樓。不過，朝鮮領導人金正恩一直沒有露面，前台之事均由“禦妹”金與正（Kim Yo Jong）操辦。法國《快報》周刊Express今天6曰16日試圖解析朝韓半島緊張情勢的三個問題：

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周二發生了什麼？

韓國統一部發言人周二對媒體發出只有一行字的聲明說：“朝鮮在下午2:49炸毀了開城（韓國）聯絡處。” 在此之前幾分鐘，韓聯社報道說，在開城朝韓聯合工業園一帶，有巨響和煙霧傳出。那裡有一個韓國跨境聯絡處。

朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正在上周末曾威脅要摧毀這座大樓。她警告說，在很短時間內，北南之間毫無用處的聯絡處將被徹底摧毀。

之前，金與正還曾宣布她已要求朝鮮“對敵關係部” 決定下一步將採取的行動。她保證說，陸軍參謀部決心採取一些行動來平息人民（對韓國）的憤怒。”上星期，朝鮮當局宣布切斷與敵方韓國的政治和軍事一切溝通。

怎麼會到這個地步？

平壤官方將局勢的惡化歸咎於韓國活動人士（逃北者）從邊界向朝鮮發送敵對傳單。這些傳單常被拴在氣球上，飄到朝鮮境內，或被塞在瓶子里，順着邊界河流漂移到朝鮮一側。這些傳單通常包含對金正恩的人權記錄或其核子野心的批評。

本周一，韓國總統文在寅敦促朝鮮當局不要再關閉“對話的窗口”。文在寅在2018年曾扮演南北和解倡導者的偉大角色。

自從朝鮮抗議韓國放任一些逃北者向朝鮮發敵視傳單以來，首爾已向涉嫌跨境發傳單的兩個逃北者團隊發起法律訴訟。

儘管如此，據朝中社報道，朝鮮人民軍總參謀部周二表示，注意到朝韓關係惡化，正在制定一項“行動計畫”，該計畫要“將前線變成堡壘”。此舉將包括重新佔領朝韓協定畫出的非軍事區。

平壤發動這些攻擊謀求什麼？

自本月初以來，平壤增加了惡攻韓國的次數，尤其是針對逃北者從非軍事區DMZ韓國一側向朝鮮發傳單之事。

但是一些專家認為，平壤在與華盛頓的核談判陷入僵局之際，正試圖挑起一場與首爾的危機。因為自從河內峰會失敗以來，朝鮮已經或多或少地從特朗普的雷達中消失了。法國戰略研究基金會（FRS）朝鮮半島專家Antoine Bondaz在法國24小時電視台解釋說，“安全局勢比兩年前危險得多，因為那時，平壤還能在不承受美國太多壓力的情況下，繼續開發核計畫，提高其軍事能力。”

韓國國家戰略研究所專家Shin Beom-chul向法國快報周刊表示，“平壤的短期目標是結束逃北者發送敵對信息。較長期目標則是讓美國作出反應，放鬆對朝鮮的制裁。”因為這些制裁嚴重影響了朝鮮經濟。而且中國出現冠狀病毒後，朝鮮關閉國界，經濟受到了嚴重影響。

快報周刊指出，當朝-韓關係陷入僵局之際，新的緊張局勢便再次出現，儘管朝鮮領導人金正恩與韓國總統文在寅在2018年舉行了三次首腦會議，由於朝鮮不願直接冒犯華盛頓，所以首爾恰好就是平壤的最佳敵人。況且，朝鮮戰爭（1950-1953）是被一紙“停戰協定”，而不是一個“和平協定”中斷的，這意味着從技術上講，朝韓兩個鄰國仍處於戰爭狀態。

禦妹權勢上升

快報周刊6月10日一篇文章指出，金正恩的胞妹金與正出面嚴厲抨擊首爾未能阻止逃北者向發傳單，並辱罵逃北者都是垃圾，宣布切斷與韓國的一切溝通。這場危機，似乎印證了“禦妹”權勢的上升：自本月以來，她似乎變成朝鮮對韓關係的負責人。

之前，在今年四月，金正恩未參加其祖父金日成的誕辰日太陽節，神隱大約20天。外界紛紛猜測他身體出了狀況。美國CNN的消息說，金正恩可能做了外科手術，情況危險。很多推測指出，金正恩如有不測，鑒於他的後代年齡尚幼，不排除金與正上台或攝政的可能。這次，她借逃北者發送氣球傳單，下令切斷與首爾的溝通，炸毀韓國聯絡大樓。如此這般，在前台展現的殺伐決斷，也許是她日後掌權的預演。