法國《觀點》周刊：中印為何在喜馬拉雅山發生衝突

中國與印度軍隊6月15日在喜馬拉雅山海拔4200米的加勒萬河谷進行械鬥。兩個核大國的流血衝突引發國際關注。印方宣布20名印軍喪生，印度民怒沸騰，總理莫迪發誓不會讓這些軍人白死。中國一方卻出奇平靜，官方未透露傷亡情況，媒體保持低調，非正消息稱，解放軍40多人死亡。長久以來，中印互向對方聲索部分領土，但長期以來，兩國間的緊張情勢從未如此嚴峻。

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法國《觀點》周刊記者呂克-德-巴魯奇（Luc de Barochez）6月17日發文說，中印是否正走向一場喜馬拉雅高原戰爭？兩個亞洲巨人上演這場新悲劇的背景畫面壯麗而悲傷：海拔4300米，氣溫常在零下的加勒萬綠色河谷被海拔超6000米的雪峰環繞着。這裡與地球上三個最不穩定的地區為鄰：西藏，克什米爾和新疆（中國突厥斯坦）。

悲劇發生在6月15日晚。據印媒報道，當時兩國數百名軍人用拳頭，石頭，鐵棍和鑲滿釘子的棍棒械鬥，造成印軍至少20人死亡，包括一名軍官，另有100多人受傷。中國對己方傷亡情況依然保密，但若相信印度的消息，中國人民解放軍在這場械鬥中有數十人喪生。

危險升級

兩國之間的緊張關係可追溯到1947年印度獨立之時。原因是之前的大英帝國與中國從未在喜馬拉雅山這片不毛之地標出精確的界限。

1962年，印中邊境衝突演變成一場短暫但致命的戰爭。加勒萬河谷當時也是衝突現場。那次戰爭以後，在中印漫長的邊界線上，事故一直不斷。不過，45年來，雙方衝突都沒有造成人員死亡。6月15日的致死衝突是例外。

法國觀點周刊寫道，在1962年那場戰爭之後，雖然交戰雙方之間繪有一條實際控制線（LOC），但對這條線的許多地方，兩國對具體畫線各自有不同的看法。雙方也從未停止過相互聲索領土主權。比如，印度一直宣稱中國控制的大塊地區，特別是阿克賽欽（Aksai Chin）地區，是印度的。阿克賽欽位於加勒萬河谷東邊，一條連接中國西藏和新疆的軍用戰略公路從那裡經過。中國一方則對印度認為自有的相當大一部分領土聲索主權，特別是不丹以東的阿魯納恰爾邦。

簡易武器

中國與印度都是核大國。兩國人口加起來超過地球人口三分之一。這些情況使雙方任何衝突升級都將危害世界和平。不過，從雙方軍人徒手或用簡易武器攻擊對方來看，德里和北京都想把衝突升級限制在可控範圍內。此外，數十年來，在實際控制線旁邊巡邏的雙方軍隊，原則上，也都不帶武器。

該文說，中國通常會尋求讓中印邊界保持平靜，以便專註於跟美國競爭對抗，以及對台灣和南海的野心擴張。

然而，從五月底開始在加勒萬河谷發生的一系列事件，凸顯了中國一種新的進攻性。這也許是中國對印度近年來努力對其控制區增強影響力的反擊。

特別是印度軍人在加勒萬河以西修築了一些新道路，以方便印軍的部署活動。正如一名前印軍情報負責人所說，中國人一直對印度努力鞏固在該地區的存在非常敏感。美國漢學家，麻省理工學院（MIT）安全研究計畫主任泰勒·弗雷維爾（Taylor Fravel）則表示，“不排除中國將印度在邊境的活動視為新德里試圖改變現狀。而印度卻相反，認為自己正在努力鞏固現狀。”

莫迪和"印度教徒優先"

其實這並非是一場誤會。印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）是“印度教第一”的意識形態信徒，在他治下，印度民族認同的張力導致新德里發布有爭議地區的新地圖，聲稱阿克賽欽高原是印度的一部分。北京將此舉看做是一種挑釁。

此外，在美國和中國即將發生新冷戰之際，美國希望印度加入“反中國陣線”，可能會增加北京對德里的防範，儘管印度領導人試圖與特朗普領導的征討保持距離。

該文說，在中國官方沒有解釋的情況下，人們只能猜測。Covid-19疫情大流行是否對這次中印邊界衝突的升級起到作用？Taylor Fravel認為起到了作用。他說，在經濟急劇衰退，管理疫情遭批評，與其他大國關係惡化之際，中國領導人可能感覺需要在國家主權問題上展現一下自己的力量。

印度領導人莫迪通常會很快利用同胞們的民族主義情緒。但中印之間日益嚴重的不平衡對北京有利。這只會促使莫迪更加謹慎。中印之間的經濟和國防差距明顯：中國每年GDP近14萬億美元，印度不到3萬億美元。中印的軍費開支在30年前大體相當，現在拉開了距離。據瑞典專門機構西普里（Sipri）估計，現在中國年軍費達到2600億美元，印度只有710億美元。所以從軍事上講，印度軍隊已經沒有重量。