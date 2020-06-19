法國《觀點》周刊：約翰-博爾頓，整個華盛頓都討厭的人

前白宮國家安全顧問約翰-博爾頓（John Bolton），這位鷹派中的鷹派，在職業生涯中一路樹敵，最終特朗普也未能例外。博爾頓在新書中揭露特朗普為了自己連任，私下跟中共領導人習近平進行“交易”。法國《觀點》周刊6月19日刊登該刊駐華盛頓記者Hélène Vissière的人物特寫，題目是：約翰-博爾頓，整個華盛頓都討厭的人。

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該文章說，約翰-博爾頓具有一種不可否認的才能，那就是，他無論走到哪裡，都能給自己製造大批的敵人。想想看：2005年，小布什總統讓他出任駐聯合國大使的提名送到參議院確認時，博爾頓以前的同事們滔滔不絕曆數他的糟糕可怕行為，以至於共和黨籍參議員都拒絕支持他。這樣的羞辱非常罕見。他被指控粗暴，自大，並對敢於頂撞他的人進行騷擾和恐嚇。總之，就是一個粗蠻之人。無奈，小布什總統只好趁國會休假，繞過參議院，用政令把他派到聯合國出任大使。

13年後，他又被唐納德-特朗普任命為國家安全顧問。從他剛剛寫的有關白宮17個月的敘述來看，他也沒結交很多朋友。在這本近500頁的書中，他批評了所有人：財長姆努欽（Steven Mnuchin）講話時不知道自己在說什麼；前駐聯合國大使黑利（ Nikki Haley）是奉承特朗普家庭的交際花；國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是背後貶低總統的骯髒偽君子。當然博爾頓這本書的主要算帳對象是總統特朗普本人。博爾頓在書中將特朗普描繪成一個腐敗，無知，癡迷於連任的傢夥。說他為了連任甚至不惜尋求獨裁者的支持。書中還說特朗普認為，“妨礙司法是一種生活方式”。

在耶魯大學怒斥左派精英

然而，在2016年，約翰-博爾頓在海象鬍鬚下的嘴裡唱的是另一首歌。他在福克斯新聞Fox News做評論員時，對新總統是讚不絕口。因為他夢想進入新政府工作。後來，熱愛強力發言和讚頌的新總統終於注意到他，儘管總統對毛髮過敏，還是在2018年3月延攬他出任第三任國家安全顧問。他們二人都鄙視多邊主義和國際機構，都反對侵害美國主權的條約。他們都贊成“美國優先”和粗暴的力量均衡。但與總統不同，博爾頓的想法50年未變，並以教義般的熱忱捍衛自己的想法。這個消防員的兒子在巴爾的摩一個簡樸而保守的社區長大。在母親的推動下（據說他繼承了母親的報復心），他獲得了一所私立學校的獎學金，然後進入耶魯大學，在那裡，他開始怒斥左派精英。

鷹派眼中的鷹派

大學畢業後，他被華盛頓一家著名律師事務所聘用，然後在里根政府和老布什政府中擔任過各種職務，贏得了超級鷹派的聲譽。在小布什當選後，博爾頓於2000年出任負責軍控和國際安全事務的副國務卿。他從那時便開始破壞條約，或更確切地說，像他在回憶錄中所言，“拒絕低端的政策和協議，以更大的美國獨立性和更少的多餘約束取代它們”。

他推動美國退出與俄羅斯簽署的反彈道導彈條約，退出國際刑事法院。他形容這是他在國務院職業生涯中“最美好的一天”。可是，這個根深蒂固的好戰份子，以熱情支持對伊拉克的冒險而聞名。他的快速度做法最終導致他與布什政府其他鷹派疏遠。他出任美國駐聯合國大使，在那裡，人們懷疑他跟整個聯合國機構做對。當17個月的聯合國大使任期結束時，參議院仍拒絕確認對他的任命。於是，苦澀的博爾頓摔門而去，然後他出任極右翼反伊斯蘭團體“門石研究所”（Gatestone Institute）所長，同時成為福克斯新聞台的台柱子評論員之一。

“如果由約翰做決定，今天我們捲入四次衝突”

69歲獲任國家安全顧問，為博爾頓提供了實現自己想法的最後機會，尤其是要讓美國撤出伊朗核協議。不過，他與特朗普的蜜月沒有持續多久。因為博爾頓是更多的干涉主義者，他只知道大棒政策——他說“我不會晃動胡蘿卜”，按照他的主張，以軍事手段解決危機才是最好的辦法。特朗普則不然，雖然喜歡扮演強者，但要盡一切努力避免戰爭。特朗普打趣說，“如果由約翰做決定，今天我們捲入四次衝突。”

約翰-博爾頓反對跟弗拉基米爾·普京和解，反對向朝鮮領導人金正恩發動魅力攻勢，反對讓塔利班代表來戴維營進行和談。最終，特朗普在2019年9月通過一條推文宣布解僱他。博爾頓則聲稱自己辭職。不到一年後，這位前鬍子顧問甩出一本500頁的“飛毛腿導彈”進行報復，很有殺傷力，就像他喜歡的那樣。

然而，這部爆炸性的作品再次沒有引起太多的同情。《紐約時報》說：“這本書充滿了自負，儘管它尤其顯示博爾頓並沒有取得太多成就。” 美國右翼怪罪他敢於攻擊唐納德-特朗普；左翼批評他唯利是圖和不愛國。因為從他這本書來看，他對總統有各種嚴重的指控，可是在眾議院發動彈劾總統程序時，他拒絕作證。這是因為他更願將書中的料，留給據說支付他200萬美元的出版商。

現在，這名前顧問可以宣布勝利。因為儘管白宮努力阻止這本書的發布，但媒體已把書中的重要部分都公布出來。 不過他也有輸掉第二場戰鬥的風險，那就是，政府將竭盡全力沒收他的銷售利潤。