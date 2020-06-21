聯合國人權理事會通過決議譴責美國種族警暴 蓬佩奧：虛偽行為

聯合國人權理事會6月19日以協商一致的方式通過了一項決議，對美國非洲裔男子喬治·弗洛伊德（George Perry Floyd）遭警察暴力執法後死亡的事件表示強烈譴責。對此，美國國務卿蓬佩奧則抨擊人權理事會針對美國種族問題通過的決議案是“虛偽行為”，強調“中國等獨裁國家系統性的種族差別才真正值得關注”。

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聯合國人權理事會19日一致通過一項議案，授權聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）牽頭對執法機構的系統性種族主義展開調查。剛剛過去的一周中，人權理事會圍繞美國黑人的種族問題進行了17和18日為期兩天的討論。此次通過的決議內容包括，強烈譴責執法機構繼續對非洲人和非洲人後裔實施種族歧視和暴力行為，特別是導致喬治·弗洛伊德於2020年5月25日在明尼蘇達州死亡和其他非洲人後裔死亡的行為，並進一步譴責刑事司法系統中的結構性種族主義；決議同時對最近執法人員對捍衛非洲人和非洲人後裔權利的和平示威者過度使用武力和其他侵犯人權的事件表示痛惜。

據聯合國新聞報道，最初提出的一項決議草案提議成立一個獨立國際調查委員會，“負責查明與美利堅合眾國和最近受執法機構影響的世界其他地區的系統性種族主義、被指稱違反國際人權法和虐待非洲人和非洲人後裔有關的事實和情況，特別是導致非洲人和非洲人後裔死亡的事件”，但這一動議未獲決定性的支持。聯合國常務副秘書長阿米娜·默罕默德、巴切萊特、弗洛伊德的弟弟菲洛尼斯，以及100多個國家和機構的代表在辯論中發言，呼籲聯合國進行調查、採取行動，為促進平等和人權做出切實努力。這是人權理事會應非洲國家集團要求，針對非洲裔群體的系統性種族歧視和暴力執法問題，舉行了該理事會自2006年開始工作以來的第五次緊急辯論。

對此，蓬佩奧20日就這一決議作出了回應。他表示，“目前圍繞非裔男子弗洛伊德死亡問題所展開的民間討論恰恰是美國民主力量和成熟度的反映。美國人知道他們的自由受憲法和強力法制的保護，都是以公開的方式解決艱難的社會問題。我們嚴肅追究個人與機構的責任，因為我們的民主體制允許我們這樣做。美國每天都與我們在世界各地的夥伴合作，後者分享我們的根本自由的承諾”。

蓬佩奧強調，“不幸的是，人權理事會再度證明我們2018年撤出人權理事會是明智的決定。如果理事會真的要保護人權，有很多值得合理關注的需求，比如古巴、中國和伊朗等國存在的系統性種族差別。如果理事會是誠實的，就會承認美國的民主力量，敦促世界各地的獨裁統治去效仿美國的民主，讓美國自我運用的問責制和透明度這些高標準也能在他們的國家實行”。

蓬佩奧還在推特上寫道，“人權理事會對美國政策和種族問題的討論為這一機構再創新低。我們不斷進行的積極公民研討是我們民主擁有的力量和成熟的標誌。我們退出這一由委內瑞拉、及包括最近由古巴和中國所加入的笑話般‘人權’論壇是正確的決定”。此前，特朗普政府在2018年6月19日宣布美國退出聯合國人權理事會。