印度餐飲酒店協會宣布不再接待中國人 小米廠店低調避風頭

“不再接待中國人”這一決定涉及7萬5千家酒店，得到了“德里餐飲酒店僱主協會”這一當地最大行業協會之一的支持，他們拒絕繼續接待中國顧客，協會主席Sandeep Khandelwal表示，會以此來“支持印度政府，尤其是現在和中國已經處於半個戰爭狀態”。

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但實際上，目前印度新冠病毒疫情繼續肆虐，很少有外國人進入印度，遊客更是大幅減少。2018年，印度接待的中國遊客總人數逼近30萬人。而今年，疫情給印度旅遊業帶來嚴重衝擊，但旅遊行業僱主紛紛表示，如果說中國已經對印度打開了戰爭的大門，那麼印度人也沒必要再與中國人保持商貿往來。他們當中不少人認為，允許中國人來印度，獲利更大的一方是中國的生意人。

截至目前，中國和印度雙邊貿易每年可達9百億美元。法新社新德里站指出，小米手機本來在印度市場頗受歡迎，在當地還擁有工廠，但近期已經開始遮掩其店面與標識，用巨大的“印度製造”標語蓋住。小米孟買店的店主Jignesh表示，“公司負責人讓我們這麼做，因為我們要自我保護，避免受到示威者或者是政治人物的潛在衝擊，現在反華情緒很高”。但Jignesh也指出，“市場對於小米智能手機的需求完全沒有減少，人們繼續買得很歡”。