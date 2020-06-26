澳情報機關調查涉中國干政案 突襲搜查議員住宅

澳大利亞聯邦警察和安全情報組織人員周五（6月26號）凌晨突擊搜查了新州工黨議員肖凱·莫索曼（Shaoquett Moselmane）位於悉尼的住宅和辦公室。當局稱，這項調查與中國涉嫌干涉澳大利亞內政有關。

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澳大利亞反間諜機構安全情報局向法新社證實執行了搜查令，稱正在針對一個案件的調查工作進行搜查，但拒絕給出更多的細節。澳大利亞聯邦警察和安全情報組織表示，儘管實施了突擊搜查，但“不存在當前或將要對社會構成的威脅”。“調查仍在繼續，不再對此發表評論。”

法新社報道，肖凱·莫索曼長期以來就因公開支持中國政府的立場受到注意，也因此在工黨內部飽受爭議。他曾經稱讚中國國家主席習近平應對新冠疫情期間展示了“不可動搖“的領導能力。這種態度和澳大利亞政府相左。

當地媒體報曾報道，莫索曼手下的一名張姓僱員（英文名：John Zhang）被曝與中共統戰組織關係密切，曾參加中共中央黨校的培訓課程。悉尼晨鋒報也報道稱，莫索曼自從2009年進入議會之後，9次去中國的行程均為私人資助。公開記錄顯示，他的交通費和住宿費經常由中共政府官員或者機構承擔。

針對這次搜捕，新州工黨領導告訴媒體，她被通知了這次在莫索曼議員家和辦公室進行的搜查行動，並且宣布啟動了暫停莫索曼工黨成員資格的程序。她說，局勢非常令人擔心，“大家對議員抱有希望，認為他們無論做什麼都要考慮本州人民的最大利益。“

澳大利亞總理莫里森在記者會上表示，不會容許任何人干涉澳大利ya的政治制度，將採取行動，正如今天所看到的那樣。

法新社指出，這次行動再次見證澳大利亞希望解決有關中國干預的指控的決心，這些指控導致兩國之間的關係不斷惡化。

澳大利亞在12月宣布成立一個專門打擊外國干預的工作團隊，與此同時，有關中國在澳大利亞從事間諜活動的指控也在成倍增加。

悉尼晨鋒報引述消息人士稱，如果證據充分，此次調查或將導致莫索曼遭到起訴，而一名在職政客因為中國施加影響力遭起訴，這在澳大利乃至全球都是首例。