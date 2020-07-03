俄羅斯：普京贏得修憲公投

俄羅斯在7月1日結束為期一周的修憲公投。普京取得勝利。但是反對派譴責公投作弊。華盛頓表示關切。歐盟呼籲調查。印度總理莫迪向普京表示熱烈祝賀。

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為普京量體裁衣

本次俄羅斯公投的投票率65%。據俄羅斯中央選舉委員會周四公布的最終投票結果，贊成票佔比77.92%。只有北極圈涅涅茨自治區的反對票過半。

普京這次修憲的範圍廣泛，其中最有爭議，也被認為他籌畫的最精明之處，是在2024年這屆總統期滿後，將一切歸零。然後按新憲法政體從頭開始。如此一來，普京將可在2024年之後，再做兩屆總統，直到2036年。不過，普京之後的各位總統不能享受這個待遇，他們仍然只能連任兩屆。所以，這次的修憲被認為是為普京“量體裁衣”。

巴黎人報引述法國國際關係研究所俄羅斯中心主任塔蒂亞娜-卡斯托耶娃(Tatiana Kastoueva)的分析指出，普京這番政治操作給他自己打開了多個選項，包括繼續做總統。我們現在還不知道他下一步怎麼走，但是，他切斷了2024年俄羅斯下屆總統選舉的所有猜測或操作。他重新成為這場遊戲的主宰。

普京7月2日周四發表電視講話，感謝選民對他的“支持和信任”。他同時保證說，這項憲法改革可以“為鞏固國家和加強所有機構提供內部穩定和時間”。在普京講話之前，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）對“信任普京總統的公投取得勝利”和“高投票率和極高支持率”表示高興。

這次憲法改革的其他措施還包括：強化克里姆林宮的權力，縮小地區和市鎮的權力；增加愛國主義教育，尊重國家遺產和東正教教堂；規定只有異性才能結婚的原則；設定最低工資底線；將退休金指數與通貨膨脹率掛鉤等社會保障條款。此外，普京還把憲法高於國際法的原則納入基本法。

“彌天大謊”

法國世界報報道說，這次有爭議的修憲公投被俄羅斯反對派譴責為“天大的謊言”，受到西方的批評。歐盟呼籲展開調查，華盛頓表示“關切”。

按照普京的說法，這個新憲法的很多措施都是為了確保俄羅斯的主權與傳統。而批評者卻指出，這是普京在基本法中銘刻自己的政治原則，以使他的制度永存下去。

這次修憲公投的結果在預料之中，憲法改革案今年年初就被俄議會通過，且新憲法文本已在書店出售，但反對派仍然指出，這次公投存在很多舞弊和謊言。

很多觀察員指出，為保證這次公投獲高投票率和巨大成功，當局使了很多花招詭計。比如向參加投票的選民提供彩票讓他們贏禮物，代金券。甚至還在街頭安排投票站，而這些街邊投票站里的監督都形同兒戲。

俄羅斯反對派領袖阿列克謝-納瓦爾尼（Alexeï Navalny）形容這次投票是個“彌天大謊”。他呼籲反對派動員起來，為9月份地方選舉作準備。

專門從事選舉觀察的非政府組織Golos宣布，他們收到了超過2,100例關於可能的違規的告發，尤其包括公務員被迫參加投票的案例。該組織譴責這次公投是對俄羅斯人民主權“史無前例”的損害。

美歐印表態

據法國世界報介紹，面對這些譴責，美國國務院發言人摩根-奧塔格斯（Morgan Ortagus）表示“關切”，她提到這次俄羅斯這次公投存在“脅迫選民”，“向修憲反對者施加壓力”，“對獨立觀察員實施限制”等問題。

歐盟外交政策發言人斯塔諾（Peter Stano）敦促莫斯科對報道的違規行為進行調查。歐盟還對俄羅斯這次公投沒有辯論活動表示遺憾。斯塔諾說，這剝奪了選民獲得平衡信息的機會。他指出，如此重大改變，應該有一場配得上的辯論，選民不應該被剝奪參加辯論的機會。

而印度總理納倫德拉·莫迪周四則向弗拉基米爾-普京表示了熱烈祝賀。

據俄新社報道，俄羅斯中央選舉委員會主席埃拉-帕姆菲洛娃(Ella Pamfilova)表示，毫無疑問，這次投票是有效的，是合法的。

俄羅斯原定四月舉行的修憲公投由於冠狀病毒（Covid-19）大流行而推遲。俄羅斯現在仍有疫情，為了避免投票站人多聚集，當局將投票時間拉長為一個星期。

全俄羅斯只有北極的涅涅茨自治區(Nénétsie)向普京的修憲說“不”。據官方統計，這個自治區的反對票佔比55.24%。這個人煙稀少，以養殖馴鹿著稱的偏僻地區，不久將被納入阿爾漢格爾斯克Arkhangelsk大區，此舉引發當地人不滿，激起反普京的地方運動。

普京自2000年首次當選總統以來，目前處在第四個總統任上。2008年，由於憲法禁止他第三次競選連任，於是，他與盟友梅德韋傑夫互換位置，暫時出任總理4年。然後，他在2012年和2018年連選連任總統。那時俄羅斯修憲將4年總統任期延長到6年。