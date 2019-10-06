约翰逊与马克龙通电话提出“脱欧新建议”

法国总统马克龙周日与英国首相约翰逊通电话，约翰逊提出“最后的脱欧建议”，马克龙则表示，下周末可能评估达成脱欧协议的可能性。

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法新社消息，法国总统府周日表示，马克龙与英国首相约翰逊通电话商议英国脱欧事宜。马克龙表示，未来数日应尽快重启有关英国脱欧的谈判，这样就有可能在下周末评估协议脱欧的可能性。马克龙表示，已经指示欧盟英国脱欧谈判首席代表巴尼耶的谈判团队加快进度，期望下周末可以评估是否可以达致协议，前提是要同时尊重欧盟规定。

爱丽舍宫表示，约翰逊向马克龙提出脱欧“最后建议”。

此前，英国脱欧大臣巴克莱表示，根据英国最新提出的脱欧方案，在允许北爱尔兰议会的议员决定，是否维持北爱与欧盟监管一致的机制上，英国采取略有弹性的开放态度。

巴克莱在周日的访谈中表示，“关键问题在同意的原则，这就是为何边境保障措施3度被否决，北爱双方都不赞成边境保障措施，就是因为担心这个问题”。

他说：这是密集谈判的一环，我们可以研究与讨论。

有关外界揣测英国可能要求某个欧盟成员国，否决延长里斯本条约第50条的脱欧程序，以确保英国在10月31日脱欧，英国住房大臣詹里克表示，这是“无稽之谈”。

另据英国传媒报道，欧盟不满意英国首相约翰逊新提出的脱欧方案内容，并已拒绝周末继续与英方讨论。

欧盟委员会表示，新脱欧方案没有为敲定脱欧协议提供任何依据。欧盟发言人贝托表示，周末不会与约翰逊就新的爱尔兰边境保障方案进行谈判。欧盟将在周一给英国一个机会说清楚。



按照英国国会通过的法案，约翰逊如未能在本月19日前与欧盟达成新脱欧协议，就需要要求欧盟将本月31日的脱欧期限再延后。不过延期脱欧需欧盟全部27个成员国同意才可以。