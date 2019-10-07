巴黎警局血案调查新发现：U盘里存有什么？

巴黎警察总署发生持刀袭击案之后，警方一度拘留了行凶者妻子，而她已获释。她律师表示，她是迈克尔·哈彭（Mickaël Harpon）的妻子不是同谋。据《巴黎人报》10月7日披露的消息说，法国国内安全总局（DGSI）仔细检查了凶者留下的一个U盘，哈彭曾与伊斯兰极端派别萨拉菲斯特有接触；U盘里还有伊斯兰国恐怖组织做的好几个宣传视频。警察局情报处没有及时查出内鬼的说法还在相互转告。

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根据法国媒体的报道，迈克尔·哈彭（Mickaël Harpon）和妻子两人都是伊斯兰教信徒。反恐检察官里查尔(Jean-François Ricard)对法国媒体表示，哈彭皈依伊斯兰教10多年了。但他什么时候成为激进分子，还在调查中。

据巴黎警察局情报处一名负责人透露的消息，2015年1月7日《查理周刊》遭恐怖袭击，迈克尔·哈彭（Mickaël Harpon）曾在办公室对同事说，这干得很好！他的同事只是口头向上级做了汇报，但没有留下任何书面记录。而今的法国警察局对媒体表示，仅凭这些还不能把他立即划入极端伊斯兰分子中，这只能说是他当年有伊斯兰激进想法的先兆。

他的同事回忆说，他是一个虔诚的信徒。从2014年开始，他不喜欢和女同事接触，拒绝和女性握手。2018年斋月期间曾请假到清真寺祈祷，领导也批准了他的请假要求。

2017年，他在推特上曾写道：目前最重要的事情就是像一个真正穆斯林人那样殉葬。他在作案的当天，和他的妻子共互换了33个手机短信。他妻子发现那天他的情绪很不正常。在惨案发生之前，他妻子还给哈彭（Mickaël Harpon）一位同事发手机短信说，不知为什么，他丈夫今天情绪非常诡异。

现阶段，调查人员决定不对妻子展开司法调查，检察长对记者表示，妻子和丈夫哈彭（Mickaël Harpon）的手机短信纯属宗教信仰内容。

对作案凶手迈克尔·哈彭（Mickaël Harpon）的调查报告已转交给了法国内政部长克里斯托夫⋅卡斯塔内。反对派要求他辞职的呼声不断升高。他本人在电视一台表示，这是对他进行的政治攻击，他拒绝辞职。

10月7日，卡斯塔内在法国国内新闻电台表示，哈彭持刀袭击案反应出法国情报处有纰漏。而从今往后，法国警察局、情报处等敏感部门将设立一种“行为”监督预警机制。再有任何不符合职业要求的“激进行为”将被开除公职，这是法国内政部长在新闻电台的表态。