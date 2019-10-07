朝鲜船与日本执法船相撞沉没20人落水

日本第9管区海上保安总部称，一艘朝鲜渔船与日本水产厅渔业执法船相撞，于7日上午9点30分左右沉没，朝鲜渔船中约有20人落水，目前一部分人已经获救。

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保安总部称，发生冲突的场所是日本石川县能登半岛西北约350公里的海面，属于日本专属经济区“大和堆”海域附近。

“大和堆”为乌贼和螃蟹的丰盛的渔场，朝鲜船只经常在这里违法捕捞，2018年，日本海上保安部门曾对约1600艘朝鲜渔船发出退出该海域的警告,而现在正处于乌贼捕捞期。

在朝鲜渔船与日本水产厅渔业执法船相撞的时候，日本水产厅执法船“大国”正向该朝鲜船只用音声等发出要求其退出该海域的警告。

此渔船是一艘钢船，相撞后损伤严重，船上有20人落水，水产厅渔业执法船展开了救助活动，海上保安总部的巡逻艇和直升飞机也前往现场。水产厅执法船“大国”相撞后仍然可以航行，目前没有该船职员中有人受伤的信息。

日本海上保安厅曾表示，8月下旬在石川县能登半岛日本海的优良渔场“大和堆”周边，实施警戒的海保巡逻船对外国渔船违法作业发出警告，曾遭遇疑为朝鲜船只的高速武装汽艇逼近，对方船员还举起步枪以示威吓。

日本官房长官菅义伟在9月13日的记者会上针对此事表示：“我们认为很有可能是朝鲜船只，已通过北京的大使馆渠道向朝鲜方面提出严正抗议。”