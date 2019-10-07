特朗普警告土耳其不要在叙利亚问题上“越界”

美国总统特朗普10月7日表示：如果安卡拉（Ankara）行动“超出限制”，叙利亚将为“彻底摧毁其经济”做好准备。美国国防部同天也表示，华盛顿“不认可”叙利亚在叙利亚北部的行动。土耳其总统埃尔多安10月6日与美国总统特朗普电话会商，拟议在叙利亚东北部设置安全地带，特朗普并邀请埃尔多安于11月在华盛顿会晤。

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外电报导，土耳其总统府当晚发声明指出，两人同意会晤，将针对拟议在叙利亚幼发拉底河东岸设置安全地带，以及其他双边议题交换意见。

声明指出，埃尔多安重申，设置安全地带一事至关重要，可以消除源自库尔德工人党（PKK）和库尔德族民兵团体人民保卫军（YPG）的威胁，并且创造必要条件，让叙利亚难民重回家园。

此前的白宫鹰派国安顾问波尔顿（John Bolton）于去年9月底表示，即使激进武装团体伊斯兰国（IS）已遭重挫，美国仍会留在叙利亚。他当时说：“只要伊朗部队仍在伊朗境外，我们就不会离开叙利亚。”

但是两个多月后，特朗普有惊人之举。

喜欢透过推特（Twitter）宣布重大决策的特朗普于去年12月19日上传影片说：“我们已经打赢伊斯兰国。我们打败他们，我们重重地击溃他们，我们收复土地了。该是我们士兵回家的时候了。”

特朗普这项决定引发西方盟国和在叙利亚战场与美军并肩打击伊斯兰恐怖组织的库而德族民兵不知所措。当时特朗普政府叙利亚团队中的两名要角国防部长马蒂斯（James Mattis）和负责协调联军打击IS的美国特使麦格克（Brett McGurk）为此相继请辞。马提斯辞职信暗指跟总统理念不合，包括认为特朗普对盟友不尊重。

特朗普跳过国安团队，无预警宣布自叙利亚撤军，令幕僚和盟邦为此惊愕。美联社当时报导指出，他其实是去年12月14日与埃尔多安通话时，就当场作出撤军决定。

埃尔多安于去年12月12日宣布，将对叙利亚幼发拉底河（Euphrates Rivers）东岸发起军事行动。特朗普同月14日与埃尔多安通话前，白宫高阶官员先行准备一份谈话要点，劝谏特朗普明确反对土耳其进犯叙利亚，不过特朗普没有听劝。

两人通话时，埃尔多安用了激将法，询问既然特朗普一再强调，击垮伊斯兰恐怖组织是美军留在叙利亚唯一理由，当伊斯兰恐怖组织掌控领土仅剩全盛时期的1%时，为何美军仍然留在叙利亚。

特朗普随即询问波尔顿。波尔顿承认伊斯兰恐怖组织已遭显着击退，但坚称唯有将伊斯兰恐怖组织全面清除，胜利才能持久。没想到特朗普不为所动，仍然立刻向埃尔多安保证将会撤军。据报特朗普此举就连埃尔多安也措手不及，还劝告对方不要“仓促”决定。但心意已决的特朗普仍保证将悉数撤离驻叙美军。

外界原本认为美国将很快全面撤军，但波尔顿于今年1月6日又设下包括打垮在叙利亚的伊斯兰恐怖组织残余势力，以及保护库尔德族民兵等撤军条件。白宫于2月22日则表示，将有约200美军留守叙利亚执行维和任务。

美国两党担心撤军将使伊斯兰恐怖组织残兵败将重新集结，特朗普3月时自己走回头路，强调他“百分百”同意在叙利亚维持兵力。外界设想驻叙美军数字不会超过几百人，白宫一开始说的200人维和部队后来增至400人，还有报导提到将在叙利亚留下1000名美军。驻叙美军是留是走，让人雾里看花，多少也反映特朗普的举棋不定。

埃尔多安10月6日跟特朗普通电话之前，已多次催逼在叙利亚东北部设置安全地带，并一再威胁若美国无意共同投入这处缓冲区，安卡拉将单方面采取军事行动扫荡库尔德族民兵。据土耳其总统府通讯署声明，在6日电话中，埃尔多安针对美国军事和安全官员未能落实双方协议，向特朗普表达自己的“沮丧”。

埃尔多安10月7日更在华盛顿之前，“帮忙”宣布美国开始撤军说：我们俩6日谈话之后，总统先生（指美国总统特朗普）表示，撤军行动已经展开。

特朗普稍后证实美方不蹚叙利亚这个浑水。他说：“美国本来应该只在叙利亚30天，许多年前该如此。我们留下来战斗而且越陷越深，却看不到目标。”

特朗普还表示，我们只会在对我们有利的地方战斗，而且只为取胜而战。土耳其、欧洲、叙利亚、伊朗、伊拉克、俄罗斯和库尔德族人，他们要怎么处置在他们那里被俘虏的伊斯兰国战士，现在得自己去解决目前的局势。

对于美国在叙利亚的盟友库尔德族民兵，特朗普表示，已对库尔德族人支付巨资和大批设备，让他们与美国共同战斗。这话摆明批评前朝奥巴马政府。他说，“他们跟土耳其打了数十年，被我拖住将近3年，现在该是我们摆脱这场没完没了战争的时候...然后带我们士兵回家”。

特朗普今年1月2日在白宫的内阁会议中说：“叙利亚消失很久了、它消失很久了。我们不是在谈论巨大财富，我们谈的是沙子和死亡。我们要摆脱叙利亚。注意，我们不要叙利亚了。”相隔9个月，美国真的开始撤军了。