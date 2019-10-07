美国放弃叙利亚盟友从叙北部撤军 土耳其进军打击库尔德武装

美国白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里森姆（Stephanie Grisham）在当地时间周日晚发布声明称，土耳其将向叙利亚北部发起军事行动，美军不会介入。有报答称，美军并已从叙利亚东北部与土耳其交界处的两处观察哨撤军。

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路透社在上周六报道称，土耳其总统埃尔多安于当天警告，土耳其将在叙利亚幼发拉底河以东发动地空军事行动。埃尔多安称，行动的目的是清除与土耳其交界的叙利亚边境地区的库尔德武装，并在那里建立“安全区”，以便安置位于土耳其的叙利亚难民。土耳其官方将此前受到美国支持的叙利亚库尔德人武装-“叙利亚民主军”，与国内反政府的库尔德组织同样视为恐怖分子机构。有报道称，从5日开始，大批土耳其军队已经抵达叙利亚前线，土军方共出动了包括空军、装甲部队在内的数万人大军，其军事打击首要目的就是清理叙利亚边境的库尔德武装，准备将叙利亚东北部大片领土划成约纵深32公里的“安全区”。

事实上，特朗普政府曾一度宣布将从叙利亚撤军，也正是因为这一事件特朗普与前国防部长马蒂斯在相关政策上的分歧公开化，迫使后者宣布辞职。尽管特朗普在去年12月宣布将撤回在叙利亚境内的约2000名美军部队，但这一计划至今并未完全得到执行。也正是碍于美军的存在，美国和土耳其作为北约盟友曾在今年8月达成了在叙利亚北部建立“安全区”的协议。双方同意，由美方支持的“叙利亚民主军”撤出土叙边境，但白宫的最新声明中则并未提到这一协议内容。

白宫发言人的声明称：“土耳其很快将在叙利亚北部采取行动，美军不支持也不会参与。美国已经击败了伊斯兰国，将不会再在这一地区停留。” 美联社援引一名美国高级官员说，目前叙利亚北部约有1000名美国士兵，他们将撤离该地区；如果土耳其和库尔德人武装之间爆发广泛的战斗，他们有可能完全撤离叙利亚。报道称，这则“不同寻常的”声明完全未提及库尔德人。另据路透社的消息显示，目前美军已经从土叙边境前位于塔乐·阿比亚德（Tel Abyad）和拉斯·阿拉因（Ras al-Ain）的两个观察哨中撤军。

由美国支持的库尔德人武装在过去数年中，帮助消灭叙利亚境内恐怖组织“伊斯兰国”势力起到了至关重要的作用，特朗普此前给出从叙利亚撤军的理由也是，他提出联军已在该国将“伊斯兰国”势力消灭。就白宫的这一最新决定，“叙利亚民主军”周一指控特朗普政府违背向其在消灭“伊斯兰国”行动中盟友的承诺，并警告这样做将会给针对恐怖分子的战争带来“巨大的负面影响”。英国《卫报》的评论也认为，最新的声明意味着，“白宫为土耳其即将在叙利亚北部采取的行动开了绿灯，通过突然的外交政策变动将美军撤离该地区，实际上是放弃了华盛顿的长期盟友库尔德人。”