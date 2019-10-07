面临弹劾调查 又一举报人站出来检举特朗普“通话门”

自近日，有自称是美国情报机构工作人员检举特朗普总统涉嫌向乌克兰政府施压，要求调查民主党热门竞选对手、前副总统拜登及其家族贪腐问题后，该检举人的代理律师在上周日表示，又有一名美国情报官员与情报界监督机构接洽，对特朗普进行举报。

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美国国会众议院议长、民主党领袖佩洛西已在日前宣布就特朗普被指通过外国，干涉2020年总统大选的事件开展弹劾调查。而这两位举报人的共同律师马克·扎伊德则介绍称，第二位举报人是在情报界监察长8月开始调查投诉是否可信和“应受到紧急关切”之后站出来的。国会众议院在第一位举报人投诉后决定启动对总统的弹劾调查。他告诉媒体称，“这不是一种新方法。”他说，“这是国家情报总监办公室（ICIG）紧急关注调查的一部分。” 扎伊德还介绍称，第二位举报者对于最初投诉中针对特朗普及其官员的指控有第一手了解。而第一位举报人对特朗普最初的检举如今处于弹劾调查的核心。

扎伊德在推特上表示，第二位举报者已经“依法进行了受保护的披露”，并且“不能受到报复”。他指出，随着情报界总监察长迈克尔·阿特金森（Michael Atkinson）上周在国会众议院情报委员会作证，还有一些举报人也站了出来，提供与8月份投诉有关的信息。扎伊德强调，直到现在，也没有与对弹劾特朗普程序进行调查的美国国会众议院相关委员会的代表交流过。此前有报道称，最初的举报人是中央情报局（CIA)官员，于8月12日向监察长提出正式申诉，此举引发了众议院民主党领导对特朗普的弹劾调查。白宫也迫于压力，公布了该事件所涉及特朗普在7月25日与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）的通话记录。

民主党人指控特朗普曾在这一期间通过威胁暂停对乌援助的方式，要求迫使乌新总统重启对拜登家族在该国被指涉嫌贪腐的调查，但这一指控遭到了特朗普本人的坚决否认。他还呼吁披露第一个举报者的身份。特朗普曾在上周六发推反驳说：“第一个所谓的二手信息‘举报者’把我的电话交谈几乎完全搞错了，所以现在有消息说他要下场了，另一个‘泄密者’也是从深层政府拿着二手信息而来。完全是欺诈。 让他们继续来！”

特朗普并在一天后进一步发推指控称，众议院情报委员会主席希夫(Adam Schiff）在弹劾问题上对国会和美国民众存在严重的诈骗。希夫则认为在与泽伦斯基的通话中，“一通有罪的电话。特朗普总统向外国势力施压，要求他们调查他的政治对手，这有损国家安全。”特朗普称，而佩洛西则对此知情，他们也因此应面临高级别的罪证指控，甚至包括叛国罪。他还提出，我认为这意味着，他们和所有“邪恶的”密谋者，都应立即遭到弹劾。此外，特朗普还曾呼吁，希望乌克兰和中国当局都能调查两国与拜登儿子亨特之间的关系。他在白宫不忘向记者强调：“这与政治无关。这是关于腐败的。如果你读过美国宪法和很多其他东西，（你就知道）我有义务去关注腐败。”