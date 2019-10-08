台风哈吉贝快速增强 日本专家吁严加戒备

第19号台风哈吉贝已经成为强烈台风，气象专家吴德荣说，8、9日两天“哈吉贝”中心气压将增强至905百帕，超越“蝴蝶”、“利奇马”，成为今年最强风。

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而国外气象专家则指出，哈吉贝已经达到相当于“5级飓风”的规模，是飓风分类中等级最高的，已经形成“超级台风”，将于12日直扑日本。

中央气象局资料显示，哈吉贝8日2时的中心位置在北纬 16.5 度，东经 144.9 度，近中心最大风速每秒53公尺，瞬间最大阵风每秒 65 公尺，已经超过17级阵风，在国外则是已经达到“5级飓风”的规模。

CNN报导以“超级台风”形容，气象学家米勒（Brandon Miller）指出，哈吉贝在过去24小时内，风速快速增强，每秒速度增加了44公尺，科罗拉多州立大学气象学家克洛茨巴赫（Philip Klotzbach）则在推特上表示，哈吉贝是继1996年的叶兹台风（Yates）之后，集成速度最快的。

吴德荣在“三立准气象·老大洩天机”指出，最新欧洲模式模拟显示，“哈吉贝”迴转的地方离台湾甚远，因此国庆连假前3天各地秋高气爽，第4天晚起入秋以来第一波较明显的大陆冷空气，开始影响北台湾。

由于“哈吉贝”所在的环境有利发展，其强度将增强至巅峰，据气象局预测，8、9日两天将增强至905百帕(近中心平均风速58米/秒)，成为今年的最强颱，超越“蝴蝶”、“利奇马”的记录915百帕(近中心平均风速53米/秒)。之后进入日本南方海域，强度将缓慢减弱。