英国首相府知情人士：达成脱欧协议近乎没有可能

路透社周二援引来自英国首相府知情人士的话说，约翰逊首相告诉德国总理默克尔，由于欧盟拒绝在谈判中让步，与欧盟达成英国“脱欧”协议现在基本上是不可能的。

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目前距离英国“脱欧”大限已经仅剩下23天的时间。约翰逊周一对欧盟表示，英国“脱欧”这个球已经踢到了他们那边，现在欧盟应紧急详细讨论由他领导的英国政府作出的提议，以便在10月31日英国“脱欧”期限来临前打破谈判僵局。不过显然，双方之间这场长达3年多的“离婚进程”要想能最后以协议方式分手，目前仍是困难重重。

这名来自英国首相府的官员介绍称，就协议内容问题，默克尔向约翰逊提出，要想达成协议英国“脱欧”后北爱尔兰必须留在欧盟关税同盟之内，并永远受到欧盟政策约束。该官员表示，而这是英国所不能接受的事情。如此一来，将使英国在“脱欧”后面临与欧盟成员国爱尔兰和自己的一部分的北爱尔兰在事实上设立双重边界的后果。北爱尔兰继续留在欧盟统一关税区，也将意味着英国仍然部分受到来自欧盟的经贸政策和商业竞争的直接影响。

该英方官员还介绍称，约翰逊告诉默克尔，这一最新要求，再加上欧盟不愿意考虑他的计划使得双方间要达成“脱欧”协议基本上不可能实现。不过，这名官员也并未完全排除双方能最终达成协议的可能。报道还称，约翰逊本人则认为“硬脱欧”已是目前的唯一出路。另有媒体在周一引述来自首相府的消息称，如果协议“在未来几天死亡，它就不会复活”；并指，约翰逊将采取各种措施，防止英国延迟“脱欧”，警告英国被迫留欧，可能试图破坏欧盟的运作。英国政府则没有否认相关报道。

就目前的这一局势，英国前就业及退休保障大臣拉德（Amber Rudd）提出，为有关用辞感动“愤怒和绝望”，并敦促首相以尊严和外交手腕，澄清“脱欧”协议状况。